CPU cinese testata, roba di 3 anni fa ma non male

Loongson 3A6000 forse non entrerà nella classifica dei migliori processori PC, ma per essere una CPU cinese, si difende piuttosto bene. Dopo l’annuncio avvenuto quasi un anno fa, MyDrivers ha pubblicato una recensione di questo chip quad-core, mostrando le performance nel mondo reale e confrontandolo con le più popolari alternative presenti sul mercato.

Dai benchmark si nota un grande miglioramento rispetto al precedente modello, il Loongson 3A5000: il nuovo processore è il 60% più veloce in single core e 2 volte più veloce in multi-core, valori che permettono al Loongson 3A6000 di competere con Intel Core i3-10100F e AMD Ryzen con architettura Zen 3, come preannunciato dall’azienda in fase di presentazione.

Un chip a livello di Comet Lake e Zen 3 potrebbe non sembrare granché, visto che si tratta di architetture di tre anni fa, tuttavia se consideriamo che si sta parlando di una CPU totalmente cinese, è un gran risultato e segno che l’azienda si sta muovendo nella direzione giusta.

Loongson 3A6000 è basato su architettura Dragon CPU sviluppata internamente e, per ovvie ragioni, non supporta nativamente l’architettura x86, ma sfrutta istruzioni proprietarie e tecniche di virtualizzazione e traduzione per poter eseguire i software x86. Il chip arriva a una frequenza di 2,5GHz, decisamente inferiore a quella dei competitor citati prima, con il Core i3-10100F che ad esempio opera a 4,3GHz.

Si tratta di un aspetto molto importante per il futuro dell’azienda: per poter competere davvero con i processori Intel e AMD, Loongson dovrà riuscire ad aumentare la velocità di clock sopra i 4GHz. In caso contrario, sarà difficile competere con le soluzioni più moderne della concorrenza, che oggi si avvicinano o raggiungono anche i 6GHz.