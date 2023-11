CPU sopra i 10 GHz grazie ai diamanti sintetici

Ci sono molte aziende che lavorano a soluzioni innovative per le CPU di prossima generazione, sfruttando nuovi materiali al posto del silicio per migliorare efficienza, prestazioni e così via. Una di queste è Diamond Foundry, che vuole sostituire parte del silicio inattivo dentro i chip con diamanti sintetici, creati nel laboratorio di San Francisco.

Perché proprio i diamanti sintetici? Uno dei vantaggi principali è il loro essere ottimi conduttori di calore, inoltre permetterebbero di raddoppiare la frequenza minima senza incorrere in problemi. Ciò significa che, in futuro, potremmo avere CPU sopra i 10GHz senza difficoltà: i tecnici sono anche riusciti, in laboratorio, a triplicare la frequenza base di alcuni dei più potenti chip NVIDIA.

Martin Roscheisen, il CEO di Diamond Foundry, ha poi affermato che l’azienda sta già discutendo con i più importanti produttori di chip e veicoli elettrici per migliorare l’elettronica e i chip in generale; tuttavia, il CEO ha sottolineato come la chiave per continuare su questa strada sia trovare un modo per ridurre il costo di produzione dei diamanti sintetici, attualmente troppo elevata.

Questo settore è relativamente nuovo, ma già parecchio affollato: oltre a Diamond Foundry, anche un’azienda chiamata Coherent produce wafer di diamante policristallino, mentre Element Six offre prodotti più grandi, che si possono usare tra chip e dissipatori di calore. Anche Intel è al lavoro sul substrato del futuro e lo scorso settembre ha presentato un substrato in vetro, su cui ha lavorato per oltre 10 anni. Il vetro ha proprietà fisiche, termiche e ottiche migliori del silicio e permette di aumentare la densità di interconnessione anche di 10 volte, oltre ad assicurare il 50% di distorsione in meno e quindi, grazie alla maggior planarità, risulta migliora per la litografia.

Di certo, tutte queste soluzioni non arriveranno nel breve periodo e bisognerà pazientare ancora un po’. Non abbiamo idea di quando (e se) le soluzioni di Diamond Foundry e delle altre società debutteranno nei prodotti presenti sul mercato, ma sappiamo che Intel ha intenzione di lanciare le prime soluzioni con substrato in vetro dopo il 2025.

Immagine di coperina: Diamond Foundry