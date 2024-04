Sbalorditivo! Il velocissimo SSD Crucial T700 ora al MINIMO STORICO

Se volete che il vostro PC desktop goda delle prestazioni garantite dalla tecnologia Gen5 NVMe, un SSD che fa oggi al caso vostro è il Crucial T700. Attualmente disponibile su Amazon nella sua versione da 1TB, si distingue per offrire un rapporto qualità-prezzo senza precedenti. Approfittate dell'occasione per acquistarlo a soli 161,99€, ben al di sotto del suo prezzo abituale che supera i 200€.

Crucial T700, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Crucial T700 si rivela un'ottima scelta per chi desidera spingere l'esperienza di gioco al livello successivo o per gli utenti che hanno a che fare con la creatività, a cui serve una velocità di trasferimento dati fuori dal comune. Con velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 11.700 e 9.500MB/s, è ideale per chi cerca tempi di caricamento ridotti in gaming e un numero di FPS che sia il più alto possibile.

Grazie alla compatibilità con Microsoft DirectStorage, i giocatori potranno godere di un rendering delle texture fino al 60% più veloce e di un utilizzo della CPU notevolmente ridotto. Inoltre, chi si occupa di fotografia, video editing o design apprezzerà la capacità di questo SSD di velocizzare anche il rendering di foto e video in UHD/8K+ e gestire carichi di lavoro intensivi senza compromessi.

Il Crucial T700 è anche un SSD perfetto per chi necessita di un'ampia capacità di archiviazione, offrendo spazio fino a 4TB per conservare giochi, file multimediali, applicazioni e molto altro ancora. Ad ogni modo, ribadiamo che l'offerta attuale riguarda la versione da 1TB. Compatibile con le CPU Intel di 13a generazione e AMD Ryzen 7000, e progettato per un'installazione semplificata con il dissipatore termico della scheda madre, questo SSD soddisfa quindi le esigenze dei professionisti e degli hobbisti più esigenti.

