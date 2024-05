Una sala giochi sempre in tasca con questa console portatile TAITO! Solo 49€!

Continua la nostra rassegna dedicata a quelle che sono le migliori offerte della Amazon Gaming Week e, come vi stiamo raccontando sin dalle prime ore, di sconti davvero interessanti ce ne sono moltissimi, sia sul mondo dei videogiochi in sé, con tantissimi titoli in offerta per ogni console, sia su altri interessanti prodotti, specie per quanto riguarda certe bellissime "mini console"! Un esempio, in tal senso, è questa bellissima console portatile della linea "Super Pocket", qui disponibile nella sua "TAITO Edition", ovvero comprensiva di alcune perle che hanno reso grandi l'epoca delle sale giochi, e comprensivo di ben 18 giochi della grande e storica libreria TAITO! Una console portatile bellissima e davvero ben fatta, che grazie ad Amazon potrà essere vostra a soli 49,99€, rispetto al prezzo originale di 57,68€!

Super Pocket TAITO Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La Super Pocket TAITO Edition è un acquisto consigliatissimo a qualsiasi amante del retrogaming e, in particolare, ha chi ha una certa nostalgia dei classici da sala giochi, includendo al suo interno ben 18 titoli dei tempi d'oro, tra cui figurano anche alcune pietre miliari come Space Invaders, Bubble Bobble o New Zealand Story! Parliamo, inoltre, di una console vera e propria e che, in quanto tale, oltre ai suoi giochi arcade leggendari preinstallati, offre anche la piena compatibilità con le cartucce prodotte da Evercade, che espandono ulteriormente la libreria di titoli disponibili!

Bellissima nel design, che richiama vagamente alle forme del classico Game Boy, questa console portatile si propone con una batteria interna ricaricabile (quindi niente pile!), e con la possibilità di connettere due dispositivi per giocare in multiplayer aggiunge un ulteriore livello di intrattenimento. Dal punto di vista tecnico, poi, il gioco è garantito in qualità sia dall'ottima e solida pulsantiera, capace di garantire un feedback decisamente "retrò", sia dal display TFT RGB da 2,8 pollici a colori e retroilluminato, chiaro e dalle immagini fluide.

Parliamo, in sintesi, di una console fatta e finita, creata su licenza ufficiale TAITO, e costruita per garantire non solo un ottimo feedback tattile, ma anche una grande durabilità, così che possa essere portata in giro senza problemi, proponendosi come una splendida soluzione per chiunque sia perdutamente innamorato dei giochi di una volta, oltre che dell'atmosfera, ormai perduta, delle vecchie sale giochi. Per soli 49 euro, diremmo che ne vale decisamente la pena!

Vedi offerta su Amazon