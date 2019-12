CU34G2 e CU34G2X, i nuovi monitor gaming AOC disponibili da gennaio

AOC ha annunciato i nuovi monitor curvi ultra-wide della serie G2 con pannelli da 34 pollici. I nuovi CU34G2 e CU34G2X sono basati su pannelli VA con curvatura 1500R e un formato 21:9.

I display raggiungono una risoluzione di 3440×1440 pixel, una luminosità massima di 300 nits e un rapporto di contrasto di 3000: 1. Il tempo di risposta MPRT è di 1 millisecondo, mentre la frequenza di aggiornamento massima è di 100 Hz per il CU34G2 e di 144 Hz per la versione X; entrambi supportano la tecnologia AMD FreeSync.

Non solo, c’è anche la modalità Game Color che ottimizza la saturazione per migliorare i livelli di grigio e i dettagli delle immagini; c’è anche Dial Point, che mostra un mirino sullo schermo per aiutare a mirare nei giochi FPS.

I prodotti dispongono di numerosi ingressi: una DisplayPort 1.2, due HDMI 1.4/2.0, un hub USB 3.0 a quattro porte e un jack per le cuffie. A completare il quadro lo stand che consente di regolare altezza, inclinazione e rotazione.

AOC ha comunicato che CU34G2 e CU34G2X arriveranno sul mercato a gennaio 2020 rispettivamente a 469 € e 579 €.