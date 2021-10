Cuffie Gaming Black Friday, le migliori offerte

L’avvicinarsi del Black Friday 2021 avrà sicuramente spinto molti di voi ad aggiungere alla propria lista dei desideri i prodotti da tenere d’occhio, in attesa di qualche offerta difficile da lasciarsi scappare. Magari tra i device che volete acquistare in uno dei periodi di sconti più “pazzi” dell’anno ci sono anche delle cuffie gaming, perfette per migliorare l’esperienza sonora in gioco e aumentare l’immersività, grazie a una riproduzione chiara e nitida degli effetti sonori.

Per aiutarvi nella scelta abbiamo deciso di creare un articolo in cui proporvi le migliori cuffie gaming da tenere d’occhio al Black Friday. Non conosciamo in anticipo quali prodotti andranno in offerta e quindi non possiamo garantirvi che le cuffie che trovate qui saranno scontate, tuttavia potete aggiungerle alla vostra “lista dei desideri” per assicurarvi di non perdere eventuali occasioni.

Come sempre, per stilare questa lista abbiamo considerato diversi come la qualità dell’audio, quella del microfono integrato e il comfort delle cuffie, un fattore molto importante dato che saranno indossate per diverse ore al giorno e quindi non devono dare fastidio.

HyperX Cloud Revolver

Le HyperX Cloud Revolver sono tra le migliori cuffie gaming quando si parla di rapporto qualità/prezzo e in occasione del Black Friday potrebbero diventare ancor più convenienti. Questo headset offre un audio di buona qualità e riproduce fedelmente gli effetti sonori di qualsiasi gioco, ha un microfono removibile con cancellazione del rumore che vi permette di farvi sentire chiaramente dai vostri compagni di squadra e garantisce un ottimo comfort, grazie ai cuscinetti in memory foam e all’arco di sostegno in metallo.

» VEDI OFFERTA

Astro Gaming A50

Se cercate uno dei migliori headset sul mercato e non avete problemi di budget, le Astro Gaming A50 sono una tra le migliori opzioni che avete. Sono disponibili in due versioni, una compatibile con PlayStation e PC e un’altra con Xbox e PC, e grazie al sistema audio proprietario Astro V2 garantiscono una riproduzione del suono fedele, con alti cristallini e bassi profondi e senza distorsioni. Supportano la tecnologia Dolby Surround 7.1, offrono un comfort di altissimo livello e grazie alla batteria integrata garantiscono 15 ore di autonomia in modalità Wireless.

» VEDI OFFERTA

Astro Gaming A40 TR

Se siete fan del marchio Astro ma credete che le A50 costino troppo, vi consigliamo di valutare l’acquisto delle Astro Gaming A40 TR. Anche questo modello è disponibile in due varianti (compatibili rispettivamente con Playstation e PC e con Xbox e PC) e integra il sistema audio Astro V2, con supporto a Dolby Audio. Le cuffie funzionano unicamente via cavo e si collegano al MixAmp Pro TR, una scheda audio esterna che consente di regolare al meglio il bilanciamento delle cuffie e i diversi volumi, così da avere sempre la miglior resa sonora, indipendentemente dal titolo a cui state giocando.

» VEDI OFFERTA

Razer Nari Ultimate Wireless Gaming

Se cercate delle cuffie gaming senza fili e di buona qualità, dovreste tenere in considerazione le Razer Nari Ultimate Wireless Gaming. Grazie alla tecnologia THX Spatial Audio offrono una riproduzione dell’audio naturale e avvolgente, mentre il comfort è garantito da cuscinetti imbottiti con gel rinfrescante. La tecnologia Razer HyperSense infine riconosce segnali audio specifici e usa le vibrazione per aggiungere un feedback tattile a quello audio, una caratteristica che porta ancor di più il giocatore al centro dell’azione.

» VEDI OFFERTA

Logitech G433

Chiudiamo con le Logitech G433, un paio di cuffie caratterizzate da un rivestimento in tessuto leggero, idrorepellente e antimacchia, che garantisce un alto livello di comfort anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Questo headset sfrutta dei driver Audio Pro-G da 40mm per una resa sonora di qualità e supporta il DTS 7.1, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente.

» VEDI OFFERTA