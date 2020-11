Cyberpunk 2077, niente ray tracing al lancio su console e GPU AMD

CD Projekt Red ha pubblicato i requisiti di sistema necessari all’esecuzione di Cyberpunk 2077 su PC a diverse risoluzioni e con diversa qualità grafica. Per l’abilitazione delle funzionalità in ray tracing sono state consigliate tuttavia solamente schede video Nvidia lasciando a bocca asciutta gli utenti che hanno deciso di affidarsi alle GPU AMD Radeon RX 6000.

Marcin Momot, il community manager degli sviluppatori, ha dichiarato che l’azienda sta ancora lavorando ad un’implementazione del ray tracing hardware per le schede grafiche AMD. Un’affermazione interessante, in quanto tecnicamente le schede possono sfruttare le stesse API DirectX Ray Tracing incluse da Microsoft in DirectX 12 Ultimate e utilizzate per le GPU Nvidia.

Momot ha comunque rassicurato gli utenti. Il supporto arriverà, in un momento successivo al lancio ma arriverà.

Not for the release but we are working together with AMD to introduce this feature as soon as we can. — Marcin Momot (@Marcin360) November 20, 2020

Oltre alle GPU AMD, sembra che al lancio Cyberpunk 2077 non sarà in grado di spremere al massimo nemmeno tutta la potenza della nuova generazione di console. CD Projekt Red ha affermato che il gioco gira senza problemi su PlayStation 5 e Xbox Series S|X ma servirà un aggiornamento successivo all’uscita per sfruttare tutte le capacità del nuovo hardware.

Mentre già dal day one gli utenti Nvidia potranno contare su tecnologie esclusive come Ray Tracing e DLSS, l’hardware AMD sembra aver bisogno ancora di un po’ di tempo per essere ottimizzato al meglio.

Calcolando che le nuove console sono basate entrambe su chip AMD, non credo ci sia nulla da temere. Le GPU Radeon RX 6800, RX 6800 XT (già disponibili all’acquisto) e la RX 6900 XT (in arrivo nei primi giorni di dicembre) riceveranno il dovuto supporto e, vista l’architettura in parte condivisa con l’hardware Sony e Microsoft, potranno sicuramente contare sulle ottimizzazioni che CDPR sta già preparando per le console di ultima generazione.