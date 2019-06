Da Techly nuovi lucchetti di sicurezza per notebook e PC

Techly mette a disposizione una serie di soluzioni pratiche ed economiche per la messa in sicurezza di notebook e altri dispositivi durante l'utilizzo in luoghi pubblici.

Il tema della sicurezza in mobilità è sempre più attuale: se da un lato la progressiva diffusione del computer portatile come dispositivo di lavoro di massa ha permesso di incrementare la propria produttività, dall’altro lato diventa molto semplice smarrire o vedersi sottrarre il proprio dispositivo quando lo si lascia incustodito in un luogo pubblico, come un ufficio condiviso, una biblioteca o una sala studio.

Non tutti sanno però che la maggior parte dei notebook è dotata di una speciale porta di sicurezza chiamata K-slot, con misure standard e agganciata direttamente al telaio: tale porta consente, con dispositivi compatibili, di agganciare il portatile in maniera sicura, riducendo dunque il rischio che possa essere sottratto da probabili malintenzionati.

Techly, da sempre in primo piano per quanto riguarda la sicurezza di utenti e aziende, mette a disposizione una serie di prodotti compatibili con attacco Kensington-lock e in grado di soddisfare diversi tipi di esigenze, garantendo estrema sicurezza e affidabilità.

Il primo è il cavo di sicurezza in acciaio con lucchetto per Notebook (IQ-LOK-08-KT). Con una lunghezza di 1,4 metri, permette di proteggere facilmente i dispositivi elettronici contro il furto, durante eventi come fiere e manifestazioni pubbliche. In una delle due estremità è presente un lucchetto con doppia chiave di sicurezza, mentre l’altra estremità va assicurata a un tavolo o a una struttura solida che possa consentire di avere un aggancio affidabile.

Molto simile il lucchetto di sicurezza IQ-LOK-15-K, anch’esso dotato di doppia chiave e compatibile con dispositivi con slot di sicurezza 2,5 x 5,5 millimetri. La lunghezza arriva a 1,8 metri e anche in questo caso il cavo è completamente realizzato a partire da un insieme di piccoli cavi in acciaio intrecciati che consentono di avere robustezza e difficoltà di tranciamento.

Infine, l’ultimo prodotto è identico all’IQ-LOK-15-k, ma presenta una chiusura con combinazione, più pratica nell’uso di tutti i giorni e adatta a chi si muove spesso e necessita di un dispositivo di sicurezza sempre affidabile e funzionante senza dover portare con sé chiavi per lo sblocco. Il codice identificativo è IQ-LOK-16-K.

Insomma una serie di prodotti non molto costosi e particolarmente affidabili, che permettono di usare i propri dispositivi in maniera più sicura.