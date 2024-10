Deckintosh porta MacOS Sequoia su Steam Deck

Un gruppo di sviluppatori è riuscito a installare una versione limitata di macOS Sequoia sul dispositivo portatile Steam Deck di Valve. La notizia è stata condivisa su Twitter dall'utente whatdahopper, che ha mostrato una schermata di ripristino di macOS Sequoia funzionante sul dispositivo.

Questo esperimento, denominato "Deckintosh", rappresenta un importante traguardo tecnico, sebbene al momento sia ancora in una fase molto preliminare. Il sistema operativo di Apple riesce ad avviarsi sul Steam Deck, ma manca ancora di funzionalità fondamentali come l'accelerazione grafica.

Il progetto Deckintosh potrebbe avere interessanti sviluppi futuri. Secondo gli sviluppatori coinvolti, Steam Deck potrebbe rivelarsi una piattaforma ideale per eseguire versioni modificate di macOS, grazie alla compatibilità dell'hardware con il sistema operativo Apple. In particolare, la GPU AMD RDNA2 presente nel dispositivo è già supportata nativamente da macOS.

Nonostante i progressi, gli stessi sviluppatori sottolineano che al momento si tratta principalmente di un proof of concept senza applicazioni pratiche immediate. L'obiettivo principale è dimostrare la fattibilità tecnica dell'operazione e acquisire conoscenze.

Se il progetto dovesse evolversi ulteriormente, Deckintosh potrebbe potenzialmente diventare uno dei modi più economici per sperimentare con macOS su hardware non Apple. Tuttavia, gli sviluppatori precisano che non si tratta di un'alternativa seria a SteamOS, il sistema operativo nativo del dispositivo.

La comunità di appassionati e sviluppatori seguirà con interesse i prossimi passi di questo esperimento. L'implementazione dell'accelerazione grafica sarà fondamentale per rendere il sistema effettivamente utilizzabile. Per ora, il Deckintosh rimane una curiosa dimostrazione delle potenzialità del versatile hardware del Steam Deck.