DeepCool MACUBE 110, la nuova serie di case Micro-ATX punta al minimalismo

Tramite un comunicato stampa, DeepCool ha annunciato il lancio di MACUBE 110 e MACUBE 110WH, case Micro-ATX semplicistici che offrono un design minimalista senza rinunciare alle funzionalità più richieste dagli amanti dei sistemi compatti.

La serie MACUBE 110 è stata progettata per offrire un flusso d’aria ottimizzato in grado di raggiungere tutti i componenti con canali di ventilazione nella parte anteriore e superiore, grazie all’impiego di un massimo di sei ventole di raffreddamento da 120mm o quattro da 140mm, oltre ad offrire il supporto a radiatori fino a 280mm nella parte superiore e anteriore per un raffreddamento a liquido ad alte prestazioni. Inoltre, anche i dissipatori ad aria top di gamma, tra cui ASSASSIN III della stessa DeepCool, potrebbero essere tranquillamente usati, data l’altezza massima di 165mm.

Il case è dotato di un pannello laterale in vetro temperato magnetico, un supporto per GPU regolabile ed un supporto SSD push-pin per la sua installazione senza l’impiego di attrezzi. Infine, gli utenti possono anche ottenere spazio aggiuntivo per un alimentatore più lungo o un radiatore più grande rimuovendo il telaio per gli HDD, nel quale possono essere posizionate due unità da 2,5 “e due da 3,5”.

Nella tabella sottostante trovate le specifiche complete:

Tipo di case Micro ARX Case Opzione di Colore 1) Nero 2) Bianco Materiale del case ABS,SPCC, Vetro Temperato Supporto schede madri Mini-ITX /mATX Porte I/O Frontali USB3.0 x2 Mic/Audio x1 Slot interni da 5,25″ 0 Slot interni da 3,5″ 2 Slot interni da 2,5″ 2 Slot di espansione 4 Lunghezza massima alimentatore 210mm Altezza massima dissipatore 165mm Lunghezza massima scheda video 330mm Spazio per il cablaggio – Supporto per radiatori Frontale: 280mm, 240mm

Top: 280mm, 240mm

Posteriore: 120mm Ventole (Totale) Frontale: 120mm x3 / 140mm x2

Top: 120mm x2 / 140mm x2

Posteriore: 120mm x1 (Preinstallata) Garanzia 2 Anni

DeepCool MACUBE 110 e MACUBE 110WH sono disponibili da oggi al prezzo consigliamo di 49,99€.