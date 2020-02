DeepCool presenta MATREXX 55 MESH 4F

DeepCool ha presentato MATREXX 55 MESH 4F, un case Middle Tower che, seguendo le ultime tendenze, sostituisce il pannello frontale in vetro con una rete metallica (mesh) atta a favorire il passaggio dell’aria.

La scelta dunque non è stilistica perché consente una migliore circolazione dell’aria, in quanto la maggior parte delle ventole sono localizzate proprio dietro la maglia metallica; l’aria filtra attraverso la rete e viene soffiata dalle ventole sull’hardware per poi essere espulsa dallo scarico posteriore o superiore.

Il case misura misura 44 cm in lunghezza, 21 cm in larghezza e 48 cm in altezza.

Il case consente l’installazione di un dissipatore a liquido da 120/140/240/280 mm sotto il pannello superiore, uno da 120 mm posteriormente, ed uno da 120/140/240/280/360 mm frontalmente.

MATREXX 55 MESH 4F può contenere schede madri dal formato mini-ITX a quello E-ATX, pesa circa 7,6 Kg e monta una paratia laterale in vetro temperato da 4 mm. Il pannello frontale ospita 3 ventole RGB da 120 mm.

Lo scomparto inferiore può ospitare tre unità d’archiviazione da 3,5 pollici, inoltre due da 2,5 pollici possono essere montate lungo il vassoio della scheda madre, che ha spazio per schede grafiche fino a 37 cm di lunghezza e dissipatori per CPU fino a 16,8 cm di altezza.

DeepCool include quattro ventole da 120 mm con illuminazione LED RGB indirizzabile, tre delle quali sono montate lungo il pannello anteriore e una sullo scarico posteriore. La società non ha rivelato i prezzi.