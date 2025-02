DeepSeek supera ChatGPT anche in termini di "crescita lampo"

La startup cinese DeepSeek, finita sulla bocca di tutti nelle scorse settimane, ha visto raddoppiare gli utenti del suo modello di intelligenza artificiale R1 in soli due giorni, raggiungendo 12 milioni di visitatori a livello globale secondo i dati di Similarweb. Questo rapido successo ha preoccupato ulteriormente i leader occidentali dell'IA come OpenAI e NVIDIA.

Il lancio di DeepSeek R1, avvenuto a fine gennaio, ha segnato un punto di svolta per l'azienda cinese. Tra il 24 e il 26 gennaio 2025, le visite giornaliere al sito di DeepSeek sono passate da 6,2 a 12,4 milioni. Nello stesso periodo, ChatGPT ha invece registrato un calo di traffico, perdendo oltre 40 milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

DeepSeek rappresenta una significativa opportunità di implementazione di chatbot IA a basso costo per le PMI.

Nonostante ChatGPT mantenga ancora numeri nettamente superiori, con picchi di 140 milioni di visite giornaliere, è la crescita esponenziale di DeepSeek a destare preoccupazione. L'azienda cinese è riuscita a sviluppare un modello di IA paragonabile a ChatGPT con un investimento di soli 6 milioni di dollari, contro i 78 milioni spesi da OpenAI per GPT-4.

DeepSeek è una startup cinese fondata nel maggio 2023 da Liang Wenfeng. L'azienda è riuscita a sviluppare il suo modello R1 nonostante l'embargo occidentale sulle GPU di fascia alta verso la Cina. Il fondatore ha dichiarato di aver accumulato processori Nvidia nel 2021 per "curiosità", prima delle sanzioni USA.

A differenza di ChatGPT, il modello R1 di DeepSeek è open source e disponibile gratuitamente su Github con licenza MIT. Ciò consente alle aziende di implementarlo localmente su hardware modesto, evitando problemi di privacy legati alle versioni web e app.

Sam Altman di OpenAI ha accusato DeepSeek di aver utilizzato i modelli di OpenAI per addestrare i propri, ma l'azienda cinese non ha commentato queste affermazioni. La rapida ascesa di DeepSeek sta mettendo in allarme i leader occidentali dell'IA, preoccupati per la loro posizione di mercato.

Resta da vedere se DeepSeek riuscirà a mantenere questo tasso di crescita nel lungo periodo e a diventare un competitor significativo nel settore dell'IA. Nonostante i numeri promettenti, ChatGPT rimane al momento il leader indiscusso, con un vantaggio di oltre 100 milioni di visite giornaliere.