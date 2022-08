Un gruppo di hacker di origine nord-coreana, noto come Kimsuky o SharpTongue, ha condotto una campagna mirata a rubare e-mail da account Gmail e AOL tramite un’estensione per browser chiamata SHARPEXT.

Questa è la scoperta dei ricercatori di Volexity, secondo cui, a settembre 2021, il gruppo avrebbe implementato questa estensione compatibile con i browser web basati su Chromium, come Chrome, Edge e Whale, tramite uno script VBS personalizzato. Dopo aver compromesso un sistema bersaglio, lo script consente di sostituire i file relativi alle preferenze (sia standard che in modalità protetta) con file scaricati dal server 2C a cui si collega il malware.

.@Volexity details browser extension malware #SHARPEXT used by #SharpTongue, a North Korean #apt. The mail-theft malware is deployed in targeted attacks on foreign policy, nuclear and other individuals of strategic interest. More here: https://t.co/jTj6RWToIO

#dfir #threatintel

— Volexity (@Volexity) July 28, 2022