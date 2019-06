Diversi fuori, uguali dentro: Microsoft sconta la famiglia Surface

Microsoft propone fino al 30 giugno, sul proprio store online, nuove interessanti offerte sulla gamma di prodotti Surface.

Microsoft propone sullo store ufficiale, fino al 30 giugno, una serie di interessanti offerte su tutta la famiglia di prodotti Surface, con sconti fino al 40%.

L’occasione è ghiotta, ed è davvero difficile farsi scappare alcuni prodotti. Il Surface Laptop di prima generazione è perfetto se cercate un portatile dal bel design e dalle ottime prestazioni ed è proposto, nella sua configurazione base con Intel Core i5, 4 GB di RAM e SSD da 128 GB, a soli 699 euro.

Anche la variante top di gamma, con Intel Core i7-7500U, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD è in offerta all’interessante prezzo di 1739 euro, contro i 2899 di listino.

Il più recente Surface Laptop 2 è proposto a un prezzo di partenza di 1049 euro (contro i 1169 di listino), mentre la configurazione migliore con Intel Core i7 di ottava generazione, SSD da 1 TB e 16 GB di memoria RAM è offerta con uno sconto di 290 euro, scendendo così a 2609 euro.

Se invece preferite un convertibile a un classico laptop, sia per la portabilità che per il supporto alla penna attiva, non disperate: Microsoft ha pensato anche a voi con le offerte su Surface Go, Surface Pro 6, Surface Book 2 e Surface Pro di quinta generazione.

Surface Go è disponibile in due configurazioni, entrambe dotate di processore Intel Pentium 4415Y e connettività Wi-Fi. La variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è disponibile a 399 euro, mentre quella 8 / 128 GB è proposta a 529 euro.

Surface Pro 6, nella colorazione grigia equipaggiata con Intel Core i5, SSD da 128 GB e 8 GB di RAM è scontato di 270 euro, arrivando così a un prezzo finale di 799 euro. La variante con Intel Core i7, SSD da 1 TB e 16 GB di memoria RAM è proposta a 2249 euro, mentre per tutte le altre configurazioni (comprese quelle con colorazione nera) Microsoft offre uno sconto di 200 euro sul prezzo di listino.

Acquistando Surface Book 2 è invece possibile usufruire di uno sconto fino a 720 euro. Nel taglio da 13,5 pollici con Intel Core i5-7200U, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio d’archiviazione, il convertibile di Microsoft è proposto a 999 euro invece di 1299, mentre la configurazione equipaggiata con 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, Intel Core i7-8650U e GeForce GTX 1050 è acquistabile a soli 2779 euro, contro i 3499 di listino.

Le offerte però non sono ancora finite: Microsoft propone il Surface Pro di quinta generazione con Intel Core m3, 4 GB di RAM e 128 GB di SSD a 699 euro anzichè 919, mentre la variante con Intel Core i7, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD è offerta a 2349 euro anziché 2499.

Se siete interessati all’acquisto di uno di questi prodotti, oppure volete dare uno sguardo ai vari sconti proposti, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del Microsoft Store.