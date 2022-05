Vi è mai capitato di acquistare un cavo USB-C dalle specifiche errate? È un bell’inconveniente, soprattutto se poi vi tocca uscire di nuovo per andarlo a cambiare. Anche i produttori si sono resi conto che occorre renderli più riconoscibili, come ha già fatto Club 3D seguendo le direttive dell’USB-IF.

E adesso, nella questione interviene anche Google che, con l’ultimo aggiornamento dei propri Chromebook, ha aggiunto una funzione in grado di identificare i cavi USB-C in uso e notificare quelli con funzionalità limitata, ad esempio in termini di capacità di carica o velocità di trasferimento dati.

Photo Credit: Google

Questa nuova funzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile nella ricerca e risoluzione dei problemi. Google stessa si è affidata al proprio blog per sottolineare questo aspetto: “I Chromebook compatibili notificheranno gli utenti se il cavo USB-C in uso non supporta i display o se non garantisce prestazioni ideali per il notebook”. D’altronde, utilizzare un cavo errato, oltre ai “banali” problemi di compatibilità, potrebbe danneggiare i componenti anche in maniera irreparabile, dunque avere la possibilità di ricevere immediatamente una notifica e sostituire il cavo prima che possa fare effettivamente danno è un’ottima notizia per tutti i possessori di Chromebook. Sarebbe ottimo, in ogni caso, vedere questa funzione anche su altre piattaforme.

L’aggiornamento interessa innanzitutto i modelli di Chromebook dotati di processori Intel Core di 11a e 12a generazione che supportano lo standard USB4 o Thunderbolt, tuttavia l’azienda promette di estendere la portata dell’update a breve. Tra le altre novità apportate dall’aggiornamento, una migliore gestione dell’ingrandimento durante lo split-screen e un’app che consente di scrivere a mano in corsivo sui modelli che supportano l’uso del pennino.