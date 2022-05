Chi ha a che fare con prodotti di fascia alta o professionale si sarà trovato almeno una volta nella vita a non capire bene quale cavo USB-C sia più adatto a uno scopo anziché un altro. E sebbene i cavi generici standard possano andare bene per la maggior parte delle applicazioni, chi cerca specifici wattaggi o velocità di trasferimento dati non sempre riesce a comprendere con chiarezza e precisione quale cavo prendere.

Le cose, per fortuna, stanno per cambiare, dato che USB-IF, ovvero l’USB Implementers Forum, un’organizzazione no profit nata per promuovere e supportare lo standard USB, ha fornito ai produttori nuove icone e simboli da usare nelle etichette dei cavi per indicare in modo chiaro e intellegibile le caratteristiche specifiche di un dato prodotto.

Fonte: Club 3D

Dunque, le aziende potranno finalmente certificare i propri cavi che supportano la ricarica a 240 W, le velocità di trasferimento di 40 Gbps e così via.

Una delle prime azienda a implementare queste nuove etichette è Club 3D, che ha da poco lanciato su mercato dei nuovi cavi USB C in grado di trasmettere 240 W di potenza ai dispositivi in ricarica. I cavi saranno disponibili a partire dalla prossima settimana con velocità standard USB 2.0, USB 3.2×2 (20 Gbps) o USB4 (40 Gbps), e lunghezze di 1 o 2 metri. Il punto di forza sono, appunto, le etichette chiare e leggibili, che finalmente aiuteranno gli utenti a scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze senza troppi grattacapi.

L’aspetto più interessante è che le etichette saranno apposte proprio vicino al connettore, in modo da essere riconoscibili immediatamente.