Adesso, tutte le app e le estensioni per browser di DuckDuckGo bloccano in automatico i pop-up di login di Google, poiché vengono ritenuti un fastidio superfluo, nonché un possibile rischio per la privacy.

DuckDuckGo nasce come motore di ricerca focalizzato proprio sulla privacy, e nel tempo si sono aggiunti un servizio e-mail sicuro, app mobili ed estensioni per browser pensati sempre per la protezione dei dati. Inoltre, l’azienda sta lavorando a un browser standalone, attualmente in versione beta e disponibile solo per macOS.

NEW: Have you seen these Google sign-in pop-ups lately? They may seem helpful but signing in actually gives consent to being tracked.

We just released Google Sign-in Pop-up Protection to help block the pop-ups in our apps and extensions. pic.twitter.com/i7LzbNphIc

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) December 22, 2022