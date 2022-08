DuckDuckGo ha aperto a tutti la possibilità di creare un indirizzo e-mail @duck.com, dopo un anno dall’inizio della versione beta privata del programma Email Protection.

Il servizio consente di usare un indirizzo “duck” privato o personale per proteggere il vostro indirizzo di posta elettronica reale, al fine di impedire alle aziende di rilevarlo e usarlo per inviarvi messaggi promozionali o per motivi di profilazione.

In sostanza, DuckDuckGo elimina i tracker di posizione che si attivano quando aprite un’e-mail, che rilevano non solo il momento dell’apertura, ma anche il luogo e il dispositivo utilizzato. Inoltre, il servizio fornisce dettagli su quanti tracker sono stati rimossi e sulle aziende di appartenenza. Una volta ripulita, la mail viene recapitata da Email Protection alla vostra casella di posta.

Photo Credits: DuckDuckGo

Come dicevamo, ci sono due tipi di indirizzi che si possono richiedere: quelli personali, che prevedono l’uso di un nome a vostra scelta per l’indirizzo duck (ad es. paola@duck.com) e quelli privati, che richiedono una procedura un po’ più complicata. In sostanza, il servizio crea un indirizzo generato casualmente ogni volta che compilate un modulo online, in questo modo sarà ancora più difficile tracciarvi. L’aspetto positivo, come in altri servizi, è che potrete disattivare all’istante qualsiasi indirizzo creato, nel caso in cui riceva troppi messaggi di spam.

In occasione dell’apertura al pubblico della versione beta, DuckDuckGo ha introdotto nuove funzioni nel servizio Email Protection, come la rimozione dei tracker incorporati nelle immagini, la possibilità di rispondere alle e-mail direttamente dall’indirizzo duck, e molto altro.

Per provare la beta, vi basta utilizzare l’estensione DuckDuckGo per browser, disponibile per Firefox, Chrome e Edge. In alternativa, potete installare l’app DuckDuckGo Privacy Browser su iOS, Android e Mac (ancora in versione beta). Per procedere con i download, visitate la pagina ufficiale dell’azienda.