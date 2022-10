La versione per Mac di DuckDuckGo Browser è ufficialmente entrata in fase beta. Il browser, prodotto dall’omonima azienda responsabile del motore di ricerca focalizzato al 100% sulla privacy, consente di navigare restando al sicuro da tracker di terzi, pubblicità mirata, registrazione delle query di ricerca e profilazione degli utenti.

E adesso, gli utenti macOS che desiderano risultati oggettivi e non influenzati dalle preferenze personali, potranno provare la versione beta pubblica di DuckDuckGo Browser sul proprio computer Apple.

Secondo gli sviluppatori, DuckDuckGo Browser per Mac impiega circa il 60% di dati in meno rispetto a Chrome in modalità Incognito ed è progettato per la massima facilità d’uso, con diverse funzioni pensate per la pri

Duck Player - Photo Credits: DuckDuckGo

vacy già impostate di default.

La versione in questione è la 0.30 e, come di consueto con le versioni beta, non è stabile al 100%, tuttavia offre diverse nuove funzioni rispetto alla versione di aprile, che era aperta solo agli iscritti alla lista d’attesa. Potete approfondire le novità sul blog ufficiale dell’azienda.

Fra gli aspetti più interessanti, citiamo senza dubbio lo strumento di riproduzione integrato per i video di YouTube, che blocca in automatico la profilazione degli utenti a scopi pubblicitari, in modo da impedire la pubblicazione di inserzioni mirate. In ogni caso, questo sistema è facoltativo e gli utenti possono scegliere di passare da Duck Player a YouTube standard in qualsiasi momento, e viceversa.

Tra le altre novità degne di nota, citiamo l’integrazione del browser del noto password manager open source Bitwarden e la compatibilità con la funzione di compilazione automatica di 1Password. Inoltre, il browser integra la funzione Email Protection e corregge qualche bug di visualizzazione.

In futuro, il team renderà open source sia l’app che le estensioni sviluppate internamente.