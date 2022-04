Microsoft, come ogni mese, ha pubblicato un aggiornamento cumulativo, comprendente al suo interno varie patch che dovrebbero risolvere vari problemi riscontrati dagli utenti. Tuttavia, non sempre tutto va nel verso giusto, vista l’ampia gamma di dispositivi e configurazioni diffusi in tutto il mondo e, a quanto pare, diverse persone hanno avuto alcuni inconvenienti causati dalle patch KB5012592 per Windows 11 e KB5012599 di Windows 10.

Credit: Microsoft

Apparentemente, i due aggiornamenti, presenti all’interno dell’update cumulativo di aprile, dovrebbero correggere vari bug, migliorare la stabilità e l’interfaccia di Windows Search, aggiungere un paio di opzioni per un maggior controllo sulle notifiche e altro ancora. Come riportato dai colleghi di Windows Latest, un certo numero di utenti si è lamentato su Feedback Hub e Reddit di alcuni problemi, come la mancata installazione con i messaggi di errore generici 0x800f081f, 0xc1900101 e 0x800f0988, i quali potrebbero indicare che i sistemi sui quali si stanno cercando di installare “non sono conformi” alla patch per vari motivi.

L’azienda di Redmond ha affermato che è possibile risolvere la situazione semplicemente riavviando il sistema o effettuando uno spegnimento completo tenendo premuto il pulsante “shift” prima di cliccare sul pulsante di arresto, che chiude tutte le applicazioni e disconnette tutti gli utenti. In aggiunta, è possibile installare manualmente gli update scaricando i relativi pacchetti .msu. Ricordiamo inoltre che, nel caso si riscontrino problemi prestazionali dopo la loro installazione, è sempre possibile disinstallare le patch manualmente tramite il prompt dei comandi o le Impostazioni.

Poco meno di un paio di settimane fa, vi abbiamo riferito che Microsoft starebbe lavorando per implementare anche i widget di terze parti nell’apposito pannello di Windows 11 e sembra che tale funzionalità sia già in fase di testing. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.