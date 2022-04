Il pannello dei widget di Windows 11 consente di accedere a varie informazioni in maniera semplice e veloce, dal meteo alla borsa alle ultime notizie. Attualmente, però, i widget fanno riferimento solo alle applicazioni native fornite da Microsoft in quanto il supporto API per i widget di terze parti non è incluso nel sistema operativo, ma, come riportato dai colleghi di Windows Latest, questo potrebbe cambiare presto, dato che entro fine anno potrebbero essere distribuiti nuovi widget attraverso Microsoft Store.

Photo Credit: Microsoft/Windows Latest

L’apertura verso i widget di terze parti permetterà agli utenti di personalizzare il pannello come desiderano. Inoltre, sembra che l’azienda di Redmond stia già testando alcuni widget di terze parti con un piccolo gruppo di sviluppatori per la raccolta di feedback. Microsoft, del resto, continua a credere nel miglioramento di Windows 11 allo scopo di offrire un sistema operativo scattante e in grado di massimizzare la produttività. Infatti, sono in arrivo diverse nuove funzionalità, come il supporto per le schede in Esplora Risorse, nonché un’opzione per passare al pannello dei widget alla modalità a schermo intero e altro ancora.

Photo Credit: Microsoft/Windows Latest

Uno dei prossimi aggiornamenti di PowerToys aggiungerà la funzionalità di Anteprima in Esplora Risorse, in modo del tutto simile a macOS. In particolare, sarà possibile visualizzare al volo un file premendo Maiusc+barra spaziatrice, esattamente come accade con Visualizzazione rapida su macOS, particolarmente utile quando state cercando un file specifico. La funzione è stata concepita in origine in occasione di una Hack Week organizzata da Microsoft e sviluppata internamente sotto forma di esperimento o prototipo, ma l’idea è piaciuta talmente tanto che l’azienda ha deciso di implementarla effettivamente attraverso uno dei prossimi update di Windows 11 e di PowerToys. Trovate ulteriori informazioni nella nostra notizia dedicata.