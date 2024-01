Duro colpo per la Cina, niente macchinari per creare le CPU

ASML, il produttore olandese di sistemi di litografia, ha revocato le spedizioni di alcune macchine DUV in Cina su richiesta degli Stati Uniti, arrecando un duro colpo al tentativo del Paese asiatico di essere autosufficiente nel settore.

Questa mossa è stata fatta in risposta a una richiesta specifica dell'amministrazione Biden, annullando di fatto l'esportazione di tali apparecchiature che sarebbe dovuta avvenire dopo qualche settimana, dando alla Cina il tempo di procurarsi le apparecchiature necessarie per la produzione di massa di chip.

La Cina rappresentava il terzo più grande mercato per ASML per i sistemi di litografia, con il 46 percento delle vendite totali globali nel terzo trimestre del 2023.

Tuttavia, ASML ha affermato che la recente richiesta di restrizioni sulle esportazioni non dovrebbe avere un impatto negativo sulle sue prospettive finanziarie per il 2023, anche se la Cina stava diventando gradualmente il suo mercato principale.

Il divieto di esportazione riguarda i sistemi di litografia NXT:2050i e NXT:2100i (entrambi strumenti di litografia a immersione a doppio stadio ad alta produttività, progettati per la produzione in volume elevato di wafer da 300 mm su nodi avanzati) e ha colpito un numero limitato di clienti in Cina.

Questa mossa potrebbe aver complicato la posizione della Cina nel tentativo di ridurre il divario tecnologico, specialmente dopo l'annuncio di chipset avanzati da parte di Huawei e SMIC.

La decisione, ovviamente, ha portato i legislatori olandesi a porre parecchie domande ad ASML in merito al divieto di esportazione imposto dagli Stati Uniti, ma l'azienda ha candidamente dichiarato di rispettare le leggi applicabili, comprese le normative sul controllo delle esportazioni.

ASML, la quale detiene una posizione dominante nel settore della litografia, è ora posta sotto il veto di fornire alla Cina apparecchiature EUV avanzate per la produzione di wafer all'avanguardia.

Tali apparecchiature sono attualmente in mano a TSMC e Samsung, conferendo loro un vantaggio su SMIC, e questo continuerà fino a quando il divieto di esportazione rimarrà attivo.