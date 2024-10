È già Black Friday anche per CyberGhost: la VPN scontata all'83% e 4 mesi in regalo

Novembre è alle porte, e per i consumatori questo mese è sinonimo di risparmio, con eventi speciali come il Black Friday. Anche chi sta cercando un rinnovo per una delle migliori VPN troverà offerte imperdibili, come quella appena lanciata da CyberGhost. Sebbene sia inizialmente pensata per Halloween, la promozione con uno sconto dell'83% sarà molto probabilmente disponibile per tutto novembre, in vista proprio del Black Friday. Approfittarne subito è quindi conveniente: l’abbonamento costa solo 2,03€ al mese, con 4 mesi gratuiti inclusi.

Vedi offerta su CyberGhost

CyberGhost, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Un primo motivo è la rigorosa politica di zero log di CyberGhost. Con sede in Romania, il servizio beneficia delle leggi del paese a favore della privacy, senza obblighi di sorveglianza che impongano la registrazione dei dati. CyberGhost si impegna a non monitorare, condividere o vendere i dati degli utenti, offrendo una soluzione di navigazione anonima che garantisce la massima riservatezza. Chiunque scelga CyberGhost può quindi contare su una protezione della privacy che si distingue dalle alternative, particolarmente importante per chi è attento a evitare ogni forma di tracciamento.

Oltre alla protezione della privacy, CyberGhost offre una crittografia che si basa su AES a 256 bit, la migliore nel settore della sicurezza informatica. Grazie a questo livello di protezione, gli utenti possono navigare con la certezza che la loro posizione e il traffico online rimangano completamente nascosti. L’ampia rete di server di CyberGhost, distribuita in America, Europa, Asia e Africa, garantisce velocità elevate e accesso immediato a contenuti da tutto il mondo, riducendo il buffering e migliorando l’esperienza di streaming, gaming e download.

Infine, CyberGhost assicura una politica "soddisfatti o rimborsati" valida per 45 giorni, un’assistenza clienti disponibile 24/7 e la possibilità di connettersi con un solo clic al server più adatto per le proprie esigenze. Che vogliate guardare contenuti internazionali, scaricare in modo sicuro o navigare anonimamente, CyberGhost ha il server giusto per voi, con una procedura di connessione semplice e immediata. Approfittare della promozione attuale significa ottenere sicurezza, velocità e un servizio di assistenza in più lingue: una soluzione completa per chi cerca protezione e libertà online.

Vedi offerta su CyberGhost