È ufficiale: TSMC apre il suo primo impianto in Giappone

La Taiwan Manufacturing Semiconductor Co. (TSMC) ha confermato (come riportato da Bloomberg) che costruirà il suo primo impianto di produzione di semiconduttori in Giappone. La fabbrica produrrà chip speciali utilizzando tecnologie di processo mature, migliorando in tal modo la fornitura di componenti ai clienti locali, comprese le case automobilistiche. Ciò significa che i suoi stabilimenti al di fuori del Giappone (come a Taiwan e in Cina) saranno in grado di allocare più capacità per varie applicazioni destinate ai PC.

CC Wei, amministratore delegato di TSMC, nel corso di una teleconferenza con investitori e analisti finanziari, ha affermato:

Dopo aver condotto una due diligence, annunciamo la nostra intenzione di costruire un impianto tecnologico specializzato in Giappone, previa approvazione del nostro consiglio di amministrazione. Abbiamo ricevuto un forte impegno a sostenere questo progetto sia dai nostri clienti che dal governo giapponese. Questa fabbrica utilizzerà le tecnologie da 20 a 28 nm per la fabbricazione di wafer a semiconduttore. La costruzione dovrebbe iniziare nel 2022, mentre la produzione alla fine del 2024; ulteriori dettagli saranno forniti previa approvazione del consiglio di amministrazione.

L’impianto di produzione di semiconduttori di TSMC giapponese elaborerà wafer utilizzando vari processi di fabbricazione derivati ​​da 28nm, che includono numerosi nodi da 28nm e 22ULP per applicazioni a bassissima potenza. Queste tecnologie sono ormai obsolete per applicazioni come i system-on-chip (SoC) per smartphone e CPU o GPU ad alte prestazioni, ma sono abbastanza buone per i chip utilizzati dalle industrie automobilistiche e nell’elettronica di consumo e saranno sufficienti per gli anni a venire dato che molti circuiti integrati hanno un lungo ciclo di vita. TSMC inizierà la costruzione della fabbrica nel 2022 e si aspetta che inizi le operazioni alla fine del 2024.

La più grande fonderia del mondo si sta espandendo oltre Taiwan sia per l’aumento della domanda di chip che per la situazione geopolitica. Le voci sulle intenzioni di TSMC di costruire una fabbrica specializzata in Giappone circolano da mesi e nel mese di luglio la società aveva confermato di aver avviato una due diligence. Negli ultimi mesi l’azienda ha valutato le esigenze dei suoi clienti in Giappone (come Sony, NXP, Renesas, ecc.), i costi di costruzione e l’efficienza operativa e ha concluso che ha senso costruire una fabbrica in Giappone. TSMC sta già costruendo un centro di ricerca e sviluppo in Giappone e collabora con l’Università di Tokyo in vari settori. Grazie ai buoni legami a livello locale, è naturale per TSMC espandere la propria presenza nel paese con un impianto di produzione.

Al momento, TSMC non ha rivelato la capacità pianificata o il costo dello stabilimento. Inoltre, non conferma né smentisce alcun coinvolgimento di Sony e del governo giapponese nel progetto. Alla fine della scorsa settimana, Nikkei aveva riferito che TSMC avrebbe pianificato la realizzazione di un’enorme fabbrica in Giappone con un costo stimato di circa sette miliardi di dollari. L’agenzia aveva affermato che le autorità investiranno fino alla metà del costo della fabbrica, mentre Sony acquisirà una quota di minoranza. Secondo Nikkei, l’impianto di produzione sarà costruito vicino alla fabbrica di sensori di immagine di Sony nella prefettura di Kumamoto su un terreno di proprietà del gigante dell’elettronica.