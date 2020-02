Ecco i primi benchmark su un Core i9-10900, si tratta di un Engineering Sample

Manca ancora un po’ per poter mettere le mani sulle nuove CPU Comet Lake-S, ma qualcuno ha già effettuato i primi test su alcuni modelli.

La notizia arriva ancora una volta dal sito cinese Xfastest, che spesso è stato protagonista di leak e indiscrezioni varie. A quanto pare, i colleghi sono riusciti ad ottenere un Engineering Sample del Core i9-10900. Prima di continuare è bene specificare che i test sono stati effettuati su un processore che non è del tutto perfezionato, come lo sarà invece quello definitivo destinato alla vendita.

Per questo motivo vi invitiamo a prendere tutto questo con le pinze. Si tratta di indiscrezioni, i risultati del Core i9-10900 destinato alla vendita potrebbero essere differenti.

La CPU i9-10900 da 10 core 20 thread con TDP di 65W di Intel è stata messa alla prova su CinebenchR15 e CinebenchR20, e vista su CPU-Z. Durante i benchmark effettuati da XFastest, si è potuto osservare come molto spesso e rapidamente la velocità di clock tendeva a cambiare in modo esponenziale, questo soprattutto durante carichi molto pesanti come quelli che prevedono il multi-threading.

Questo fenomeno della velocità di clock può essere legato al fatto che la CPU è stata testata su di un BIOS non completo e definitivo, per cui errori del genere sono del tutto normali.

Venendo ai numeri il Core i9-10900 ha ottenuto un risultato di 1670 cb in multi-thread e 182 cb in single-thread su Cinebench R15. Nel test su Cinehench R20 ha invece ottenuto un risultato di 3714 cb in multi-thread e 441 cb in single-thread.

Vi lasciamo qui sotto il video dove i colleghi di Hong Kong effettuano i test di cui vi abbiamo parlato. Cosa ne pensate di questo processore?