Ecco il nuovo EK-Velocity Strike per CPU Intel e AMD

EK-Velocity Strike è il nuovo waterblock di design della slovena EK Water Blocks.

EK Water Blocks ha presentato nuove soluzioni della gamma EK-Velocity di waterblock ad alte prestazioni per i più diffusi socket AMD e Intel. EK-Velocity Strike è caratterizzato da un top estetico di nuova concezione, con un design che punta sul contrasto tra il nero opaco e l’argento, o il nickel nero e nero per un look elegante.

La linea a 45 gradi al centro del waterblock si abbina perfettamente con alcune delle schede madre di fascia alta attualmente sul mercato. EK-Velocity Strike si basa sulla quinta generazione del sistema di raffreddamento EK, ulteriormente perfezionato.

Il top è realizzato lavorando un solido pezzo di ottone con macchine a controllo numerico computerizzato (CNC) ed è rivestito in nero cromato o nero opaco, mentre la copertura estetica è fatta in alluminio spazzolato anodizzato nero, oppure puro alluminio spazzolato.

Il cold plate del Velocity Strike è realizzato con il rame più puro disponibile sul mercato, lavorato con precisione per garantire una densa struttura a micro alette. La superficie di contatto è lucidata (lappatura) per ottenere un migliore contatto con l’heatspreader della CPU.

Il waterblock EK-Velocity Strike è dotato di un meccanismo di montaggio universale, in grado di garantire un’installazione priva di errori e senza attrezzi, compatibile con i socket Intel LGA-115x e LGA-20xx.

Le viti di montaggio sono ora ancora più piccole di prima per un’estetica migliore. L’utente deve semplicemente sostituire la staffa di montaggio al fine di installare il waterblock su schede madre AMD AM4.

Più precisamente per quanto riguarda la compatibilità vediamo che i socket Intel supportati sono: LGA 1155, LGA 1156, LGA 1150, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066. I socket AMD supportati sono: AM4.

I prodotti contrassegnati con il logo EK RGB sono compatibili con tutte le più diffuse tecnologie di sincronizzazione RGB dei principali produttori di schede madre. Questo waterblock ha un logo EK che si illumina con LED RGB. Il segno della freccia sul connettore LED a 4 pin deve essere allineato con il +12V presente sul connettore RGB.

Per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo, le spedizioni sono previste per il 19 luglio a un prezzo suggerito di 139,90 IVA inclusa per entrambe le varianti.