Piombo nei radiatori dei PC: l'allarme preoccupa gli utenti

Igor Wallossek, in seguito all’indagine condotta la scorsa settimana (ve ne abbiamo parlato in questo articolo) in cui è emerso la pessima qualità di alcuni radiatori, ha svolto ulteriori test su altri modelli per valutare se, anche in questo caso, all’interno era possibile trovare materiali di scarsa qualità.

Sono stati presi in esame quattro modelli: un Barrow Dabel 28b Slim 120mm, un Corsair Hydro X-Series XR 5 120mm, un Thermaltake Pacific SR 360 e un Kafuty Aluminium Radiator 120mm. Tra questi, solamente il modello di Corsair passa i test a pieni voti, che ha come unico neo il non indicare i materiali usati per camere e canali tra le specifiche ufficiali.

Igor's Lab

I modelli di Thermaltake e Kafuty sono tutto sommato di buona qualità, tuttavia sono stati trovati residui di vernice all’interno, un elemento che fa storcere il naso a Igor. Il barrow è il peggiore, con piombo usato per le saldature e come riempimento: un fatto abbastanza grave considerando che, almeno per le normative tedesche, è proibito usare piombo in questo modo.

Una volta venuto a conoscenza della cosa, Igor ha prontamente informato Caseking, famoso rivenditore di hardware tedesco, che ha subito tolto dal mercato il radiatore di Barrow. Inoltre, Caseking ha annunciato che accetterà i resi di tutti i clienti, indipendentemente da quando il radiatore in questione è stato acquistato e dal prezzo.

La decisione di Caseking fa ovviamente onore all’azienda, ma al di là di questo, le scoperte di Igor fanno decisamente pensare: i consumatori che pensano di risparmiare qualche decina di euro acquistando radiatori di brand meno famosi potrebbero restare fregati, trovandosi tra le mani componenti che non solo potrebbero danneggiare il PC, ma mettere a rischio perfino la loro salute.

Purtroppo non è sempre facile conoscere la qualità dei componenti che si acquistano in anticipo e quel che è peggio è che a volte anche i siti dei produttori sono poco chiari; il nostro consiglio è quello di affidarsi sempre a marchi noti, in particolar modo quando si tratta di componenti delicati come i radiatori, o raffreddamenti a liquido all in one.