Ecco l'hard disk esterno compatto e veloce che stavi cercando, ora in SUPER SCONTO!

Se state cercando un hard disk esterno affidabile e conveniente, oggi è il momento giusto per approfittare di un'ottima offerta su Amazon. Infatti, Toshiba Canvio Basics 1TB è disponibile a soli 57,80€, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo consigliato di 80€. Un'opportunità perfetta per espandere lo spazio di archiviazione senza spendere una fortuna.

Toshiba Canvio Basics 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Toshiba Canvio Basics è una soluzione perfetta per chi ha bisogno di più spazio per i propri file, documenti, foto e video, senza dover rinunciare alla praticità di un dispositivo portatile. Grazie al suo formato da 2,5 pollici, questo hard disk esterno si distingue per la sua compattezza e leggerezza, rendendolo ideale per il trasporto quotidiano. La finitura opaca nera conferisce un design elegante e resistente ai graffi, perfetto per chi desidera un prodotto durevole e dal look moderno.

Compatibile con USB 3.2 Gen 1, Toshiba Canvio Basics 1TB assicura trasferimenti rapidi e affidabili, riducendo i tempi di attesa durante il backup dei dati. L'alimentazione avviene tramite USB, eliminando la necessità di un alimentatore esterno, un vantaggio che lo rende ancora più pratico da usare ovunque.

Un altro punto di forza di questo disco rigido esterno è la compatibilità con Xbox One e PS4, rendendolo una scelta perfetta per chi vuole ampliare la memoria della propria console e avere sempre a disposizione i propri giochi preferiti. Per quanto riguarda i requisiti di sistema, il dispositivo è formattato NTFS ed è pronto all'uso con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7. Tuttavia, può essere riformattato per funzionare anche con MacOS e altri sistemi operativi.

Con un prezzo di soli 57,80€, Toshiba Canvio Basics 1TB rappresenta un'ottima soluzione per chi desidera espandere la memoria del proprio PC, laptop o console senza spendere troppo. Approfittate subito dello sconto del 28% prima che l'offerta termini! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori hard disk esterni per ulteriori consigli.

