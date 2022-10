La GeForce RTX 4090 è indubbiamente la scheda grafica più potente attualmente in circolazione, grazie alla sua GPU AD102 con 16.384 CUDA core e 24GB di memoria GDDR6X, risultando fino a 4 volte più veloce della RTX 3090 Ti quando entra il gioco il DLSS, in virtù dei benefici apportati dal DLSS 3.0. Il prodotto è andato letteralmente a ruba, nonostante il prezzo decisamente importante, pari a quasi 2.000 euro (se non oltre), tanto che NVIDIA, allo scopo di minimizzare il fenomeno degli scalper, sta testando un nuov0 modello di vendita, chiamato “Verified Priority Access“ e che prende spunto dal programma EVGA Elite Priority Access. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nel nostro precedente articolo dedicato.

Oltre alla Founders Edition, in vendita si trovano numerosi modelli personalizzati e Manli ne ha lanciato uno piuttosto particolare. Infatti, come potete vedere dalle foto sottostanti, la GeForce RTX 4090 Gallardo integra due capsule verdi piene di liquido accanto al logo illuminato che svolgono la funzione di una vera e propria livella, dando modo di vedere se la scheda è perfettamente orizzontale o se il suo peso la trascina verso il basso da un lato. Dal punto di vista dimensionale, il prodotto occupa “solo” tre slot (quindi è leggermente più piccola rispetto alla media) e presenta un generoso dissipatore raffreddato da tre ventole.

Photo Credit: Manli

Photo Credit: Manli

Il prezzo potrebbe essere un punto di forza di questa scheda, che è possibile acquistare per meno di 1900 dollari, ovvero 1940 euro, in Svizzera.

Anche la GeForce RTX 4090 Aorus Master di Gigabyte presenta una caratteristica piuttosto particolare, ovvero tracce di NVLink sul PCB della scheda, come mostrato dal noto overclocker Roman “der8auer” Hartung. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere la nostra precedente notizia.