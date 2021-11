Ecco le specifiche di Alder Lake non-K

Alcune CPU della linea Alder Lake sono già in commercio, più nello specifico i modelli “K”, ma, al momento, Intel, non ha ancora lanciato i modelli “non-K” che, presumibilmente saranno quelli più richiesti a livello mainstream. Nel corso delle scorse settimane ci sono stati alcuni leak che mettevano in evidenza sia le loro buone prestazioni che il loro presunto ottimo prezzo. Inoltre, oltre ai modelli “non-K” con TDP da 65W, l’azienda di Santa Clara deve ancora svelare la sua line-up inerente alla serie T, con TDP di 35W.

Photo Credit: Dell

Nonostante tutto, sembri che non manchi molto al loro debutto sul mercato, tanto che diversi OEM hanno già iniziato ad aggiornare i propri listini. Ad esempio, il sito giapponese Dospara offre i preassemblati “Galleria”, i quali saranno equipaggiati con CPU Intel Core i5-12400(F) in futuro, dotata di 6 core e 12 thread con una frequenza base di 2,5GHz. Piuttosto interessante, come indicato dai colleghi di VideoCardz, il fatto che il processore Intel Core i5-12600 non-K, con un clock base superiore di 600MHz rispetto al precedente, venga indicato con un TDP di 125W, ma potrebbe trattarsi semplicemente di un errore.

Un altro OEM che utilizzerà i futuri chip Intel per i suoi sistemi è il gigante Dell, il quale doterà il modello Alienware Aurora R13 di CPU Intel Alder Lake a partire dal Core i5-12400 fino al Core i9-12900K. La società ha inoltre confermato, all’interno del manuale del prodotto, il numero di core e la massima frequenza di ciascuna variante, che potete leggere nelle due tabelle a corredo della notizia.

Photo Credit: Dell

Infine, FanlessTech ha rivelato le caratteristiche della serie T a bassa potenza che dovrebbe debuttare all’inizio del 2022: