Ecco l’SSD NVMe più capiente del mondo

Sabrent, nota società statunitense nel settore dell’elettronica di consumo, ha annunciato l’arrivo del primo SSD PCIe da 8TB al mondo. Il nuovo Sabrent Rocket sarà basato su memoria QLC e il controller Phison E12S, sfrutterà 4 linee PCIe 3.0 per la trasmissione dei dati e sarà in formato M.2.

Manca dunque il supporto allo standard PCIe 4.0, ma le prestazioni sono comunque interessanti. Il nuovo SSD Sabrent Rocket offrirà una velocità in lettura di 3,4GB/s e di 3GB/s in scrittura sequenziale, mentre le prestazioni in lettura e scrittura casuale non sono ancora state dichiarate. Anche il range di temperatura cui è operativo e la resistenza non sono stati annunciati.

Questa soluzione supporterà diverse tecnologie atte a garantirne il corretto funzionamento, tra cui S.M.A.R.T, che rileva e segnala gli eventuali guasti dell’unità, e Windows TRIM, che consente al sistema operativo di comunicare all’SSD quali blocchi di memoria possono essere direttamente sovrascritti. Ciò permette di aumentare la vita utile dell’unità e mantenerne alte le prestazioni.

Prezzo e disponibilità non sono ancora noti ma, con l’acquisto del taglio da 8TB, l’utente otterrà in regalo Sabrent Acronis True Image. Questa è una suite integrata che garantisce la sicurezza di tutte le informazioni salvate su PC. Dei backup vi permettono di ripristinare il sistema in caso di problemi, come perdita di dati, inavvertita cancellazione di cartelle o file critici, o arresto totale dell’SSD. E, ovviamente, non poteva mancare una funzione per clonare il sistema operativo dal “vecchio” disco magnetico all’unità a stato solido.

Se siete interessati all’acquisto di un SSD PCIe e non avete ancora le idee chiare, date un’occhiata alla nostra guida all’acquisto. Attualmente, il mercato consumer offre soluzioni con tagli da massimo 4TB e anche piuttosto costose: il Sabrent Rocket da 4TB costa ben 700 euro su Amazon, una cifra che pochi utenti vorrebbero spendere. Non a caso, molti esperti preferiscono comprare modelli più piccoli dove installare il sistema operativo e usare il tradizionale Hard Disk per la conservazione dei dati.

A confronto un HDD Barracuda da 4TB di Seagate con 256MB di cache è in vendita su Amazon a soli 92,50 euro, un prezzo inferiore dell’86%. Ovviamente, le prestazioni di un HDD tradizionale non sono neanche lontanamente comparabili a quelle di un SSD PCIe, ma il prezzo gioca un ruolo chiave nell’assemblaggio del proprio sistema.