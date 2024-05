NVIDIA RTX Video arriva a sorpresa anche su Firefox

La tecnologia RTX di NVIDIA fa un passo in avanti in termini di compatibilità, arrivando anche sul celebre browser di Mozilla: Firefox. Quest'evento segna un importante passo in avanti per quello che riguarda l'espansione della tecnologia RTX, ora non più limitata solo al gaming e ai browser chromium based, aprendo a nuove prospettive nel mondo della riproduzione video online.

NVIDIA RTX Video, già noto per il suo upscaling video di alta qualità, approda ora su Firefox, il primo browser non basato su Chromium a supportare questa tecnologia avanzata.

Sfruttando la potenza delle GPU NVIDIA RTX, e una serie di algoritmi specifici, RTX Video è progettato per migliorare la qualità dei video in streaming, offrendo un'esperienza visiva superiore e simile a quella ottenuta attraverso la tecnologia DLSS.

L'integrazione di RTX Video in Firefox è una notizia che sarà indubbiamente ben accolta dagli utenti abbonati a servizi premium di streaming video. Ora, grazie a questa innovazione, possono godere di una risoluzione video migliorata senza dover necessariamente aggiornare il loro abbonamento.

Gli algoritmi di RTX Video affrontano anche problemi comuni come gli artefatti di compressione, migliorando la nitidezza e la vivacità dei colori, soprattutto quando si utilizza la modalità HDR.

Questa nuova funzionalità si aggiunge al già ricco panorama dei browser supportati da RTX Video, che include Google Chrome e Microsoft Edge. Tuttavia, è importante sottolineare che RTX Video non è limitato solo ai servizi di streaming online o, più in generale, ai browser, ma è compatibile anche con i più diffusi lettori video come VLC, offrendo un'esperienza di visualizzazione superiore su una vasta gamma di formati video.

Per gli utenti con display HDR, c'è anche la possibilità di sfruttare la tecnologia RTX Video HDR, che trasforma i contenuti a gamma dinamica standard (SDR) in contenuti a gamma dinamica elevata (HDR), offrendo un'esperienza visiva ancora più coinvolgente. Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, è consigliabile utilizzare un monitor HDR600.

Secondo le indicazioni fornite da NVIDIA, RTX Video è supportato dalla versione 126 o successiva di Firefox. Gli utenti interessati a sfruttare questa funzionalità devono assicurarsi di avere il driver più recente per le GPU NVIDIA RTX e seguire questi semplici passaggi: