Lo Streacom SG10 è un case più unico che raro, perché promette di farci realizzare potente PC gaming senza aggiungere rumorose ventole. Una specie di utopia, ma non potremo provarlo ancora per un po’ di tempo, ma sulla carta è sicuramente qualcosa di molto interessante.

Vedremo lo Streacom SG10 alla fine di maggio, in occasione del Computex 2023; per quanto ne sappiamo finora, il case è in grado di dissipare ben 600 watt senza l’uso di ventole, grazie all’uso della tecnologia loop heat pipe (LHP) – sviluppata in Calyos

Per il momento, Streacom e Calyos hanno mantenuto il riserbo sullo sviluppo congiunto dell’SG10. Probabilmente sarà il case stesso a dissipare il calore, e siamo curiosi di scoprire quanto diventerà effettivamente. Insomma, la classica battuta sulle uova è sempre pronta, no?

Se volessimo restare entro i 600 watt, il computer potrebbe contenere una CPU AMD Ryzen 9 7950X3D o un Intel Core i9-13900K e una scheda grafica GeForce RTX 4070. Sarebbe un sistema dalla potenza formidabile, e ancora più formidabile sarebbe il fatto di non avere un dissipatore con le ventole.

Immagine di copertina: unusual111