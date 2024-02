Questo dissipatore ad aria non è mai costato così POCO! Solo 33€

Se la vostra CPU tende a surriscaldarsi con carichi di lavoro intensi, è consigliabile considerare l'installazione di un dissipatore ad aria di terze parti al posto di quello di serie. Attualmente, su Amazon è disponibile il DeepCool AK400 a soli 32,99€, rendendo questa un'opportunità eccezionale per migliorare il raffreddamento del vostro sistema. Il dissipatore ad aria è compatibile con le CPU Intel e AMD, supportando sia LGA1700 che AM5.

DeepCool AK400, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dissipatore DeepCool AK400, attualmente in offerta a 32,99€, rappresenta un'ottima soluzione per gli utenti PC che cercano alte prestazioni nel raffreddamento della loro CPU senza compromettere sul fronte del rumore. Con la sua capacità di dissipare fino a 220W di calore e dotato di 4 heatpipes in rame a contatto diretto, vi assicurerà una diminuzione significativa della temperatura operativa del vostro processore. La ventola FDB da 120mm garantisce un funzionamento silenzioso ma efficace, rendendolo ideale per chi desidera una postazione di lavoro o gioco tranquilla ed efficiente.

Compatibile con socket Intel LGA1700/1200/115X e AMD AM5/AM4/AM3, questo dissipatore è consigliato sia a chi sta costruendo un nuovo PC che a chi adopera ancora piattaforme più vecchie ma cerca un upgrade significativo nella gestione del calore. La facilità di installazione, grazie a una robusta staffa di montaggio interamente in metallo e un processo in cinque fasi, lo rende accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del DIY PC.

Pertanto, se siete alla ricerca di un componente affidabile per migliorare le prestazioni termiche del vostro sistema senza svuotare il portafoglio, il DeepCool AK400 rappresenta un modello da non sottovalutare. Il suo prezzo, ribadiamo, è il più basso di sempre, un motivo in più per valutare l'acquisto di un dissipatore ad aria alternativo a quello stock.

