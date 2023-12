Splendido dissipatore a liquidi MSI, con luci RGB, in sconto del 23%

Siete alla ricerca di un nuovo dissipatore con cui far fare un salto di qualità al vostro PC, o magari volete sorprendere un vostro amico o parente e farglielo trovare sotto l'albero a Natale? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all'MSI MAG CORELIQUID C240, il quale offre una compatibilità estesa con processori Intel e AMD e garantisce un'ottima dissipazione del calore. La bella notizia? Potete trovarlo su Amazon a soli 89,00€ invece 114,89€!

MSI MAG CORELIQUID C240, chi dovrebbe acquistarlo?

Il dissipatore a liquido MSI MAG CORELIQUID C240 è l'acquisto ideale per tutti i videogiocatori che sono alla ricerca di un prodotto che non solo garantisca sistema di raffreddamento efficiente per il PC, ma che contribuisca anche a donare un aspetto più accattivante al set-up. La caratteristica che lo contraddistingue dagli altri modelli sul mercato, infatti, è la presenza di una stupenda illuminazione RGB che potrete controllare tramite il software dedicato.

A livello tecnico, invece, le due ventole da 240 mm permettono al dissipatore di mantenere la CPU fresca anche durante carichi di lavoro intensi, rendendolo perfetto anche per chi vuole sperimentare l'overclock senza rischi di surriscaldamento. Il motore trifase al centro della pompa ridurrà le vibrazioni per garantire una lunga durata, mentre la pompa integrata nel radiatore contribuisce a un'ottima riduzione del rumore, rendendo il PC più silenzioso anche coi giochi più pesanti.

Insomma, questo dissipatore a liquido offre una soluzione affidabile e resistente, garantendo un raffreddamento efficace, silenzioso e completo per la vostra CPU, indipendentemente dal processore Intel o AMD che possedete. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto a un prezzo così conveniente!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad aggiungerlo al carrello il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

