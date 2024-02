Questo dissipatore per CPU ha uno schermo grande quanto quello di iPhone 15

Lamptron (tramite Caseking) ha introdotto l'ST060, un potente sistema di raffreddamento ad aria per CPU dual-tower con caratteristiche che lo rendono competitivo tra i migliori dispositivi di raffreddamento per CPU sul mercato. Uno dei suoi punti di forza è il display Full HD da sei pollici integrato, che consente il monitoraggio dei parametri del sistema o può essere utilizzato come secondo display.

Le dimensioni imponenti dell'ST060, 128 x 153 x 168 mm, lo pongono in competizione con altri dispositivi di raffreddamento ad aria di grandi dimensioni. Presenta un design a doppia torre, comune nei dissipatori ad aria di fascia alta, e può gestire un dissipamento termico fino a 260 W, raffreddando efficacemente le CPU più performanti disponibili. Sebbene sia compatibile con vari socket Intel (LGA1366, LGA1200, LGA115x, LGA1700 e LGA2011), supporta solo il socket AM4 di AMD, nonostante le dimensioni identiche con l'ultimo socket AM5.

Dal punto di vista del design, la base in rame nichelato trasferisce il calore dal processore ai due dissipatori di calore. Sei tubi di calore da 6 mm conducono il calore ai dissipatori, con due ventole non RGB da 120 mm incaricate di dissipare il calore. Le ventole, valutate da Lamptron con una pressione dell'aria massima di 2,05 mmH2O a 35,3 dBA, richiedono attenzione alla spaziatura quando sono presenti moduli di memoria più alti.

Lo schermo LCD integrato da sei pollici è posizionato orizzontalmente sulla parte superiore dell'ST060, visibile attraverso la finestra laterale del case. Con risoluzione 1920x1080, offre piena integrazione AIDA64 e può essere utilizzato anche come display secondario. Tuttavia, richiede due cavi per funzionare correttamente: uno USB Type-A standard e uno HDMI, forniti da Lamptron insieme a una pen drive USB con il software necessario.

L'ST060 è disponibile in tre versioni: standard (LAMP-ST060), ARGB con ventole nere (LAMP-ST060AB) e ARGB con ventole bianche (LAMP-ST060AW). Il rivenditore tedesco Caseking vende l'ST060 per circa 270 euro, IVA esclusa. Il modello ARGB con ventole nere è disponibile al medesimo prezzo, quindi la scelta dipende dalle preferenze personali.