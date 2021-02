Ecco una foto della CPU Intel che sfiderà AMD EPYC

I processori Intel di prossima generazione pensati per il mondo dei server e piattaforme HPC, noti con il nome in codice Sapphire Rapids, si stanno avvicinando al loro debutto sul mercato e già iniziano ad arrivare le prime informazioni che provengono da fortunati utenti che sono stati in grado di ottenere in anteprima degli engineering sample.

Ricordiamo che le CPU, realizzate con la tecnologia a 10nm che la compagnia di Santa Clara ha rinominato in 10nm Enhanced Super Fin, svolgeranno un ruolo importante per unificare le famiglie di Intel. Infatti, i processori Cooper Lake a 14nm attualmente disponibili supportano il formato numerico bflout16 a differenza di Ice Lake-SP e sarà necessario attendere proprio Sapphire Rapids per il suo reintegro. Inoltre, le CPU saranno dotate di memorie HBM integrate che avvicinerebbero sensibilmente le prestazioni a quelle delle attuali GPU, riducendo la latenza e aumentando la capacità totale di banda passante. Fino a questo momento, Intel ha confermato ufficialmente che i suoi processori Sapphire Rapids saranno dotati di un controller di memoria DDR5 a otto canali con tecnologia Data Streaming Accelerator (DSA), la quale dovrebbe già fornire un significativo incremento della larghezza di banda rispetto agli attuali sottosistemi di memoria basati su DDR4. Inoltre, i chip Sapphire Rapids saranno i primi per server a supportare PCI Express 5.0.

Recentemente, il leaker YuuKi-Ansh ha pubblicato la prima foto di una CPU Sapphire Rapids-SP avente il nome in codice QVV5. Si tratta di un engineering sample dalla frequenza base di 1,3GHz e che utilizza il nuovo socket LGA4677-X. Al momento, purtroppo, non sono state diffuse ulteriori informazioni, ma Intel ha confermato al CES 2021 che i processori Ice Lake-SP sono già in produzione, mentre dovremo attendere ancora diversi mesi prima di vedere Sapphire Rapids in commercio.