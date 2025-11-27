Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione? ECOVACS X11 OMNICYCLONE è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile. Questo concentrato di tecnologia vanta una potenza di aspirazione straordinaria di 19.500 Pa e la tecnologia PowerBooster per una pulizia continua fino a 1.000 m². Il prezzo passa da 1.299€ a soli 899€, un'occasione da non perdere! Il sistema OZMO ROLLER 2.0 con lavaggio a immersione in acqua calda a 75°C rimuove anche le macchie più ostinate, mentre il sistema TruePass a 4 ruote motrici supera ostacoli fino a 4 cm di altezza. Non lasciatevi sfuggire questa offerta eccezionale!

ECOVACS X11 OMNICYCLONE, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ECOVACS X11 OMNICYCLONE è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di pulizia completa e autonoma, particolarmente indicata per chi vive in abitazioni di grandi dimensioni fino a 1.000 m². Vi libererete definitivamente dalla fatica delle pulizie quotidiane grazie alla tecnologia PowerBooster che garantisce cicli di pulizia continui senza interruzioni. Questo robot si rivela perfetto per famiglie con animali domestici, grazie alla potenza di aspirazione eccezionale da 19.500 Pa che rimuove completamente peli e polveri sottili da tappeti e pavimenti duri. Se avete soglie e dislivelli in casa, il sistema TruePass a 4 ruote motrici supererà ostacoli fino a 4 cm, rendendo accessibile ogni ambiente senza limitazioni.

Consigliato anche a chi desidera pavimenti perfettamente lavati e igienizzati, il sistema OZMO ROLLER 2.0 con lavaggio a immersione in acqua calda a 75°C eliminerà anche le macchie più ostinate, mentre la pressione di 3800 Pa garantirà risultati professionali. Chi soffre di allergie apprezzerà particolarmente la pulizia profonda e igienizzante, mentre le persone con poco tempo a disposizione troveranno nello svuotamento automatico e nell'intelligenza artificiale 2.0 degli alleati preziosi. Con uno sconto del 31% che vi fa risparmiare 400 euro, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca prestazioni top di gamma senza compromessi sulla qualità della pulizia domestica.

L'ECOVACS X11 OMNICYCLONE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di ultima generazione che unisce potenza eccezionale e intelligenza avanzata. Con la sua aspirazione da 19.500 Pa grazie alla tecnologia BLAST, rimuove facilmente polvere fine, peli e detriti sia da pavimenti duri che tappeti. Il sistema OZMO ROLLER 2.0 lava i pavimenti con una pressione di 3800 Pa e lavaggio in acqua calda a 75°C, mentre il sistema di arrampicata a 4 ruote motrici supera ostacoli fino a 4 cm di altezza.

