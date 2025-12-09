Cercate una Smart TV compatta ma ricca di funzionalità? Il Metz QLED da 32 pollici è disponibile su Amazon a soli 124,99€, con un risparmio rispetto al prezzo originale di 134,99€. Questo televisore combina la brillantezza del display QLED con Google TV, supporto HDR10 e audio Dolby. Un'occasione imperdibile per portare a casa qualità e tecnologia a 124,99€. La tecnologia Metz EyeCare protegge inoltre i vostri occhi durante le lunghe sessioni di visione.

Metz QLED 32 Pollici, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Metz QLED 32 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca una Smart TV compatta ma completa, perfetta per camere da letto, cucine o seconde case. Con il suo display QLED che offre colori brillanti e vividi, questa TV si rivolge a chi desidera qualità d'immagine superiore anche in formato ridotto. La piattaforma Google TV integrata vi permetterà di accedere facilmente a tutte le vostre app di streaming preferite, mentre il supporto HDR10 garantisce immagini dall'impatto visivo sorprendente. È particolarmente consigliata per studenti universitari, giovani coppie o famiglie che vogliono dotare spazi secondari di tecnologia moderna senza compromessi sulla qualità.

Questa soluzione soddisfa perfettamente le esigenze di chi passa molte ore davanti allo schermo, grazie alla tecnologia Metz EyeCare con riduzione della luce blu e sistema anti-sfarfallio, che protegge la vista durante maratone di serie TV o sessioni di gaming. L'audio Dolby elimina la necessità immediata di soundbar esterne, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente. Con la ricezione completa di tutti i segnali TV (digitale terrestre, satellitare e analogico), vi dimenticherete dei decoder esterni. A soli 124,99€, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca tecnologia moderna e funzionalità smart in uno spazio contenuto.

Il Metz QLED 32 Pollici Smart TV HD vi conquisterà con la sua tecnologia QLED che offre colori vivaci e brillanti, supporto HDR10 per immagini realistiche e contrasti profondi, e il sistema operativo Google TV per accedere a migliaia di contenuti in streaming. L'audio Dolby garantisce un suono immersivo, mentre la tecnologia EyeCare con riduzione della luce blu protegge i vostri occhi durante le maratone di serie TV.

