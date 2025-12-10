Su AliExpress trovate un'offerta eccezionale sul processore AMD Ryzen 7 7800X3D, la CPU gaming di punta con 8 core, 16 thread e tecnologia 3D V-Cache da 96MB. Grazie a uno sconto e un coupon da 15€, il prezzo scende a soli 280,98€. Questo processore di ultima generazione con socket AM5 raggiunge frequenze fino a 5.0 GHz ed è compatibile con schede madri X670 e B650, perfetto per chi cerca prestazioni ai vertici nel gaming e nelle applicazioni intensive.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €15 durante il checkout

Prodotto in caricamento

AMD Ryzen 7 7800X3D, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ryzen 7 7800X3D è la scelta ideale per i giocatori più esigenti che desiderano prestazioni di altissimo livello nei titoli più recenti. Grazie alla rivoluzionaria tecnologia 3D V-Cache con 96MB di cache totale, questo processore vi garantirà frame rate elevati e costanti anche nei giochi più impegnativi, risultando particolarmente efficace in titoli competitivi e AAA. Se cercate un processore che vi permetta di giocare in 1440p o 4K senza compromessi, mantenendo dettagli grafici al massimo, questa CPU rappresenta un investimento eccellente. Con 8 core e 16 thread a 5.0 GHz, avrete anche la potenza necessaria per lo streaming simultaneo delle vostre sessioni di gioco.

Questo processore si rivela perfetto anche per creatori di contenuti e professionisti che lavorano con applicazioni di editing video, rendering 3D e produzione multimediale. La combinazione di frequenze elevate e cache generosa vi consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di elaborazione nei progetti complessi. Se state assemblando una nuova workstation su piattaforma AM5, approfittando dello sconto e del coupon da 15€, porterete a casa uno dei processori più performanti sul mercato a meno della metà del prezzo originale, con il vantaggio di un socket moderno che vi garantirà compatibilità con i futuri aggiornamenti AMD.

Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D rappresenta l'eccellenza per il gaming e le applicazioni professionali. Con 8 core e 16 thread, raggiunge una frequenza massima di 5.0 GHz e si distingue per l'innovativa cache 3D V-Cache da 96MB, che garantisce prestazioni straordinarie nei giochi e nel multitasking. Realizzato con tecnologia a 5nm e compatibile con socket AM5, supporta le moderne schede madri X670 e B650, offrendo efficienza energetica e potenza di calcolo al top della categoria.

Vedi offerta su AliExpress