Scoprite il LG OLED AI B5 OLED55B56LA, un TV OLED da 55 pollici con risoluzione 4K, disponibile su Mediaworld a 799,99€. Questo televisore di ultima generazione offre la qualità d'immagine superiore della tecnologia OLED, con neri profondi e colori vividi. Il TV LG OLED AI B5 da 55 pollici è vostro a 799,99€. L'intelligenza artificiale integrata ottimizza automaticamente le immagini per un'esperienza visiva straordinaria in ogni contenuto che guardate.

Prodotto in caricamento

LG OLED B5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LG OLED AI B5 è la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza cinematografica direttamente nel proprio salotto senza compromessi sulla qualità dell'immagine. Questa TV da 55 pollici si rivolge agli appassionati di cinema e serie TV che vogliono godere di neri perfetti e colori vibranti grazie alla tecnologia OLED, dove ogni pixel si illumina autonomamente creando un contrasto infinito. La risoluzione 4K garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre l'intelligenza artificiale ottimizza automaticamente contenuti e impostazioni. È perfetta per chi cerca un upgrade significativo rispetto ai TV LCD tradizionali e desidera immergersi completamente nei propri contenuti preferiti.

Questo modello soddisfa le esigenze di gamer esigenti che necessitano di tempi di risposta rapidissimi e di famiglie che vogliono un dispositivo versatile per lo streaming quotidiano. La diagonale da 55 pollici rappresenta il punto di equilibrio perfetto per ambienti di medie dimensioni, da 3 a 5 metri di distanza, offrendo un'esperienza coinvolgente senza essere eccessivamente ingombrante. L'integrazione dell'AI rende questa TV particolarmente adatta anche a chi non ha dimestichezza con configurazioni tecniche complesse, poiché il sistema ottimizza automaticamente luminosità, contrasto e audio in base al contenuto riprodotto, garantendovi sempre la migliore qualità visiva possibile.

LG OLED AI B5 OLED55B56LA è un televisore di 55 pollici che sfrutta la tecnologia OLED per offrirvi neri assoluti e contrasti infiniti. Grazie alla risoluzione 4K e all'intelligenza artificiale integrata, questo TV ottimizza automaticamente immagini e audio per ogni contenuto che guardate, regalandovi un'esperienza visiva superiore.

Vedi offerta su Awin1