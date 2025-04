Addio MSN? Microsoft pensa di sostituirla con Copilot

Nelle versioni Canary del browser Edge è apparsa una nuova interfaccia basata su Copilot che potrebbe presto sostituire il feed MSN nella pagina Nuova scheda. Questo cambio di rotta rappresenta non solo un aggiornamento estetico, ma un ripensamento strategico di come l'azienda di Redmond intende integrare l'intelligenza artificiale nell'esperienza di navigazione quotidiana degli utenti.

La nuova implementazione, ancora in fase di test, presenta un design minimalista con un campo di composizione accompagnato da un semplice saluto: "Come posso aiutarti oggi?". L'interfaccia, ripulita dai numerosi elementi informativi tipici del feed MSN, punta ad una interazione più diretta e conversazionale, riflettendo la scommessa di Microsoft sull'IA come nuovo paradigma di interazione uomo-macchina.

Se questa modifica dovesse essere estesa alla versione stabile di Edge, segnerebbe un punto di svolta significativo nell'approccio di Microsoft alla gestione delle informazioni online e nella competizione con Google, che sta similmente potenziando il proprio ecosistema con funzionalità IA attraverso Google Gemini.

L'integrazione di Copilot nella pagina Nuova scheda non è monolitica, ma offre agli utenti tre diverse modalità operative per personalizzare l'esperienza. La modalità Default rappresenta un ibrido intelligente che alterna risposte di Copilot e ricerche Bing in base alla natura della richiesta: per domande fattuali come "ristoranti vicino a me" interviene Bing, mentre per richieste più complesse come riassunti o analisi si attiva Copilot.

La modalità Chat, attualmente reindirizza gli utenti a Bing.com, ma è presumibile che nella versione definitiva offrirà un'esperienza conversazionale integrata direttamente nella pagina. Infine, la modalità Search and Navigate privilegia la ricerca web tradizionale, escludendo le risposte generate dall'intelligenza artificiale.

Nella parte inferiore della nuova interfaccia sono presenti opzioni come "Scrivi una bozza", "Impara qualcosa di nuovo" e "Chiedi un consiglio". Questi collegamenti, che al momento reindirizzano semplicemente a Bing.com, suggeriscono che Microsoft stia pianificando un'integrazione più profonda delle capacità creative e informative di Copilot direttamente nel flusso di navigazione.

Per gli utenti curiosi che desiderano provare in anteprima questa funzionalità, il processo è relativamente semplice: è necessario installare Edge Canary, digitare "edge://flags" nella barra degli indirizzi, cercare "NTP", attivare i flag corrispondenti e riavviare il browser. Tuttavia, è importante sottolineare che non vi è alcuna garanzia che questa funzionalità raggiunga la versione stabile esattamente nella forma attuale.

Dopo l'introduzione della funzionalità Vision, che consente all'assistente di vedere e interagire con lo schermo, questa nuova integrazione rappresenta un ulteriore passo verso la centralità dell'IA nell'ecosistema Microsoft.

A differenza di altre funzionalità come Recall, che rimane limitata ai PC Copilot+, l'integrazione nella pagina Nuova scheda rende l'IA accessibile a tutti gli utenti di Edge, indipendentemente dall'hardware utilizzato. Questo approccio democratico all'intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi una mossa strategica importante nel confronto con Google, che sta similmente integrando funzionalità IA nella sua esperienza di ricerca.

La competizione nel campo dei browser e dei motori di ricerca sta entrando in una nuova fase, dove l'intelligenza artificiale non è più un semplice complemento ma diventa il fulcro dell'esperienza utente. Con questa mossa, Microsoft dimostra di voler trasformare Edge da semplice browser a piattaforma intelligente capace di anticipare e soddisfare le esigenze degli utenti in modo sempre più naturale e conversazionale.

Ovviamente bisognerà capire come gli utenti reagiranno a questo cambiamento, se apprezzeranno la nuova interfaccia basata su Copilot o se preferiranno il tradizionale feed MSN ricco di notizie e contenuti variegati. In ogni caso, la direzione intrapresa da Microsoft appare chiara: il futuro della navigazione web sarà sempre più pervaso dall'intelligenza artificiale.