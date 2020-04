EK annuncia il kit PreciseMount per CPU waterblock EK-Quantum Velocity

EK, azienda leader nel campo del raffreddamento a liquido custom per PC ha annunciato, tramite il proprio sito, la disponibilità sul mercato del nuovo kit PreciseMount compatibile con waterblock EK-Quantum Velocity (Magnitude e Velocity sTR4 esclusi).

Si tratta di un kit che include tutte le componenti utili all’adeguato montaggio del waterblock in questione (ad eccezione dei backplate che vengono venduti separatamente), su tutti i socket supportati da questo.

Benché tutte le componenti presenti nel kit siano già incluse in ogni confezione di waterblock per CPU EK-Qauntum Velocity, l’azienda slovena ha ben pensato di renderle disponibili all’acquisto separatamente, per consentire un montaggio che garantisca la giusta pressione delle componenti e non comprometta la funzionalità del sistema anche a quegli utenti che per un motivo o per un altro vogliono sostituire i pezzi già in loro possesso.

Pensiamo ad esempio a quante volte abbiamo graffiato una vite, nel tentativo di svitarla con una pinza dalla punta stretta, perché si trovava in uno spazio troppo angusto. Oppure a quelle rondelle in plastica trasparenti che una volta cadute dentro il case, ci fanno perdere ore e ore prima di essere ritrovate. Per non parlare dei Jet Plate che per quanto si cerchi di pulirli, non torneranno mai come nuovi. Da oggi la soluzione fornitaci da EK, disponibile sia in colorazione nera che in colorazione nickel, ci farà risparmiare tempo ed energie ad un prezzo più che accettabile.

All’interno del set PreciseMount troveremo:

Rondelle di plastica 0.8mm (x5)

Viti di serraggio filettate M3 (x4)

Molle (x4)

Viti M3 per il montaggio su socket LGA-115x e AMD4 (x4)

Viti M3 per il montaggio su socket LGA-20xx (x4)

Jet Plate J2

Chiave a brugola 2,5mm

Socket supportati:

Intel LGA-1150/1151/1155/1156

Intel LGA-2011(-3)

Intel LGA-2066

AMD AM4

È possibile acquistare il kit direttamente dal sito di EK, nell’area Shop, a un prezzo di circa 10 euro.