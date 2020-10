EKWB, ecco le componenti in edizione limitata per CPU e GPU AMD

Nella giornata di ieri AMD ha annunciato le sue nuove schede grafiche della serie Radeon RX 6000, mentre aveva già rivelato la line up di CPU Ryzen 5000 appena tre settimane fa. A quanto pare, sembra che la compagnia di Sunnyvale abbia deciso di puntare anche alla fascia alta per entrambe le linee di prodotti e, sicuramente, molte persone stanno già pensando alla realizzazione di configurazioni basate proprio su questi nuovissimi articoli.

Probabilmente, alcuni saranno interessati ad utilizzare un sistema di raffreddamento a liquido personalizzato per sfruttare al meglio processori e schede grafiche. Questi utenti saranno felici di sapere che la nota compagnia EKWB sta collaborando direttamente con AMD per offrire varie parti in edizione speciale, che sono state progettate e costruite appositamente per i nuovi chip AMD.

EK is rolling out the red carpet for @AMD Radeon RX 6000 Series Graphics cards. Hang tight people and follow AMD and EK on social media channels. More is to come!#ek #AMD #Innovation #technology #passion pic.twitter.com/dDp9RgS8QE — EK Water Blocks (@EKWaterBlocks) October 29, 2020

Purtroppo, al momento non sono disponibili molte altre informazioni a riguardo. EKWB ha condiviso due immagini: una inerente ad un water block della GPU con un grande marchio Radeon su di esso ed un’altra che ritrae un water block per CPU con il logo Ryzen. Ovviamente, l’illuminazione è rossa, il che rende le rende perfette per una build con raffreddamento a liquido a tema AMD.

Ma non è tutto. Frank Azor di AMD ha anche mostrato una slide che presentava le due componenti accanto ad una serie di altre parti, tra cui le ventole EK-Vardar ed un radiatore.

AMD, Frank Azor

Al momento, non sappiamo quando EKWB renderà disponibili queste parti o quali schede grafiche saranno compatibili, ma, storicamente, la società ha sempre assicurato di avere water block disponibili al lancio dei relativi prodotti a cui sono indirizzate, così come successo recentemente con le schede NVIDIA basate sull’architettura Ampere.

