EKWB Quantum Kinetic TBE, serbatoi con pompa integrata per custom loop di qualità

EK incrementa la varietà d’offerta per la sua linea primium Quantum Kinetic TBE, introducendo nuove unità combo alimentate da pompa DDC. Questi nuovi prodotti, date le dimensioni ridotte, sono indicati per chi ricerca la massima qualità da una combinazione pompa-serbatoio, pur mantenendo un ingombro minimo e un design accattivante.

Nonostante le dimensioni minime, le nuove unità integrano una classica pompa DDC 3.2 in grado di offrire una portata di 1000l/h e e una prevalenza di 5,2 metri. Parliamo quindi di un prodotto adatto a qualsiasi tipo di custom loop, meglio se fornito di un numero di waterblock sufficiente a sfruttare tutta questa potenza. La dispersione del calore generato da tali prestazioni, è affidata al classico (ottimo) dissipatore di EK montato alla base della pompa.

La parte alta dell’unità (il tappo per intenderci) è fornita di ben tre ingressi G1/4” per consentire le più stravaganti configurazioni per il vostro loop, il riempimento e l’aggiunta di accessori come potrebbero essere eventuali strisce di LED in caso non ci accontentassimo di quelli già presenti. È inoltre possibile sfruttare una delle entrate in accoppiata a un tubo interno nikelato (tranne per la versione più piccola da 120mm per ovvi motivi di spazio): ciò aiuterà a ridurre gli schizzi di liquido e quindi il risucchio d’aria all’interno del nostro loop, nel momento in cui dovessimo decidere di agganciare un tubo in immissione sulla parte alta della vaschetta. La parte bassa presenta le classiche tre porte G1/4”, un dispositivo anti-ciclone più compatto e una filettatura per il serbatoio circolare con un diametro di 60mm: ciò ci consentirà di usare anche i serbatoi cilindrici della scorsa generazione EK senza problemi.

Le nuove unità sono disponibili in due varianti per l’altezza (120 e 160mm) e si può scegliere tra due materiali per la parte inferiore (plexiglass e Acetal). Non mancano i LED RGB addressable posizionati strategicamente per nasconderne il punto di luce e godere così solo dell’illuminazione da essi fornita senza fastidiosi effetti. La personalizzazione di tali LED è affidata al controllo diretto dalla scheda madre oppure al controller proprietario EK Loop Connect.

È già possibile acquistare i prodotti sul sito di EK ad un prezzo di circa 170€ per le versioni da 120mm e circa 180€ per le versioni da 160mm.