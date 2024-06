EKWB vuole democratizzare i custom loop con la serie Nexe

Durante il COMPUTEX 2024, EKWB ha svelato il nuovo blocco CPU di punta EK-Quantum di terza generazione e l'innovativa linea di prodotti EK Nexe. Queste nuove offerte dimostrano l'impegno del marchio nel migliorare le prestazioni di raffreddamento dei propri prodotti e nel mantenere la compatibilità trasversale tra le diverse piattaforme.

EK-Quantum Velocity³

Il blocco CPU EK-Quantum Velocity³ reintroduce un approccio progettuale più tradizionale, evitando la copertura totale dell'area del socket. Questa scelta strategica migliora la compatibilità trasversale tra le schede madri con socket Intel e AMD, con la necessità di apportare modifiche minime specifiche in base alla piattaforma. Nonostante l'aspetto convenzionale, Velocity³ incorpora diverse caratteristiche avanzate, tra cui un inserto a getto di nuova concezione. Questo inserto a getto 3D ottimizza il flusso del liquido, assicurando prestazioni ottimali sia sulle piattaforme Intel che AMD. Inoltre, l'orientamento della piastra può essere regolato per massimizzare l'efficienza di raffreddamento dei chiplet LGA 1700 e AMD AM5.

Disponibile in tre versioni distinte - top acrilico standard, top in acetale nero e il nuovo top in acetale bianco - ogni variante del Velocity³ è dotata di un cold plate in rame nichelato e di illuminazione D-RGB, per soddisfare sia gli appassionati delle prestazioni che chi cerca un aspetto più audace.

EK-PRO AIO

EK ha presentato anche il dissipatore per CPU EK-PRO AIO, progettato per piattaforme workstation e server. Dotato di una pompa D5 alloggiata in un robusto involucro, di un radiatore in rame e di una garanzia di cinque anni, EK-PRO AIO è costruito per offrire un raffreddamento affidabile ed efficiente per gli ambienti più difficili. L'esposizione di EK al COMPUTEX comprendeva sistemi dotati di EK-PRO, a dimostrazione delle capacità del marchio e delle applicazioni previste.

EK Nexe

Il pezzo forte della vetrina di EK alla fiera è senza dubbio la linea di prodotti EK Nexe. Progettata da zero, EK Nexe rappresenta un significativo salto in avanti nella tecnologia del raffreddamento a liquido pensata per integratori e OEM. I componenti critici di EK Nexe, compresi i waterblock e le unità combo, sono stampati a iniezione, garantendo un equilibrio ottimale tra prestazioni, design e convenienza.

Una delle caratteristiche principali della linea EK Nexe sono i raccordi push-in, che si bloccano in posizione per creare una tenuta stagna, consentendo ai tubi di ruotare liberamente e semplificando il processo di installazione. Questo sistema modulare è dotato di un blocco universale per GPU, in grado di raffreddare sia la GPU che i VRM, abbinato a un dissipatore di calore fresato a CNC pensato su misura per specifici modelli di schede video. Questa combinazione promette una copertura di raffreddamento completa e un design elegante simile a quello di un water block con top in acetale.

EK-Pro DFF

L'unità EK-Pro DFF completa l'impressionante gamma di prodotti EK. Questo strumento multifunzionale facilita lo svuotamento, la pulizia e il riempimento dei sistemi di raffreddamento a liquido, assicurando una corretta manutenzione e assistenza.

L'unità DFF è dotata di un'interfaccia touchscreen e può collegarsi a quattro contenitori separati, consentendo anche test di tenuta efficienti. Compatibile con tutte le soluzioni di raffreddamento a liquido, è un'aggiunta preziosa per mantenere le prestazioni ottimali del sistema.