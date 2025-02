In preordine la stampante 3D del momento, con uno sconto da non perdere

La nuova Elegoo Centauri Carbon si presenta come una delle stampanti 3D più avanzate e versatili attualmente disponibili, progettata per ridefinire il settore grazie a un mix di alta velocità, precisione e compatibilità con materiali avanzati. Ora in preordine a un prezzo promozionale di 329,99€ invece di 412,99€, questa stampante offre caratteristiche di fascia alta a un costo competitivo. Pronta per l'uso fin da subito, la calibrazione completa e il design CoreXY con una velocità di 500 mm/s assicurano stampe rapide e precise, rendendola ideale sia per utenti PRO che per semplici appassionati.

Vedi offerta su Elegoo

Elegoo Centauri Carbon, chi dovrebbe acquistarla?

Uno degli aspetti più innovativi di Centauri Carbon è la sua capacità di lavorare con materiali avanzati. Grazie all’ugello indurito che raggiunge i 320°C e alla camera di stampa completamente chiusa, questa stampante è progettata per gestire filamenti rinforzati con fibra di carbonio, offrendo risultati resistenti, leggeri e in grado di sopportare alte temperature. Questo la rende perfetta per settori come l’aerospaziale, l’automotive e lo sport, dove la resistenza strutturale è fondamentale. Il volume di stampa di 256 × 256 × 256 mm garantisce inoltre ampio spazio per realizzare progetti complessi e di grandi dimensioni.

Un altro punto di forza della Centauri Carbon è la sua velocità e stabilità. Grazie al sistema CoreXY, può raggiungere un’accelerazione di 20.000 mm/s² e una portata di 32 mm³/s, consentendo stampe dettagliate in tempi record. La struttura in alluminio pressofuso riduce al minimo le vibrazioni, migliorando l’accuratezza e la qualità finale dei modelli. Inoltre, la piattaforma riscaldata ad alta potenza permette un rapido riscaldamento, riducendo ulteriormente i tempi di attesa e migliorando l’adesione del materiale.

Infine, la stampante è dotata di funzioni di monitoraggio e controllo. La fotocamera integrata consente di seguire in tempo reale il processo di stampa, minimizzando sprechi e garantendo un controllo costante. L’illuminazione a LED assicura una visibilità ottimale, mentre la funzione time-lapse permette di catturare e condividere le proprie creazioni con facilità. Grazie alla piastra flessibile dual-lato, progettata per un’adesione ottimale del PLA e una rimozione agevole dei modelli, la Centauri Carbon si conferma una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca prestazioni elevate nella stampa 3D.

Vedi offerta