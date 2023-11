ENDORFY lancia Solum Voice S, microfono compatto di qualità

ENDORFY espande ancora la propria linea di prodotti con il nuovo microfono Solum Voice S, rivolto a giocatori, creatori di contenuti e appassionati. Promette un’elevata qualità audio, abbinata a un design compatto e a una praticità senza pari.

Con dimensioni ridotte (74 x 74 x 170 mm), il microfono è perfetto per chi dispone di piccole scrivanie o per coloro che sono sempre in movimento. Dotato di un pulsante touch per la funzione di muto, una manopola GAIN illuminata e un ingresso jack per cuffie, il Solum Voice S offre un'esperienza di utilizzo comoda e versatile, grazie anche alla connessione USB-C. Non necessita di alcun software aggiuntivo, è pronto per essere utilizzato con PC, console PS4, PS5 o smartphone dotati di supporto USB-C e OTG.

Altra caratteristica rilevante è la modalità cardioide, che rileva il suono principalmente dalla parte anteriore. Questa caratteristica lo rende ideale per diverse situazioni, dal lavoro in remoto agli incontri online con colleghi o amici, fino alle lunghe sessioni di registrazione di podcast e vlog.

Nonostante le dimensioni ridotte, il Solum Voice S integra anche due filtri pop (interno ed esterno), che migliorano ulteriomente la qualità audio. L'ingresso jack consente anche di utilizzare il microfono come monitor per le cuffie o per godersi la propria musica preferita dopo lunghe ore di lavoro.