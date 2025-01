Energizer, quella delle pile, ora fa anche computer portatili

Energizer, la famosissima azienda di batterie, si prepara a entrare nel mercato dei computer portatili con la sua linea EnergyBook Classic. Si tratta di dispositivi creati in collaborazione con la francese Avenir Telecom che puntano alla fascia bassa del mercato, visti i prezzi a partire da 199 dollari.

Il laptop sarà disponibile in varianti da 15 e 17 pollici e vanta un design abbastanza classico, ispirato agli ultrabook recenti, con il logo Energizer in bella mostra al centro del coperchio, sul bordo inferiore dello schermo e sulla barra spaziatrice. Non si sa granché delle specifiche tecniche: nessuna informazione relativamente al processore e alla RAM, sappiamo solamente che l'SSD sarà da 128GB o 256GB, in base al modello scelto. Pochi, ma su un portatile da 199 dollari non si può pretendere molto.

Visto il prezzo, anche il processore non sarà qualcosa di fenomenale, probabilmente un Celeron N4000 o N4500, comune su laptop di questa fascia. Tuttavia, la speranza è che Energizer abbia optato per soluzioni entry level più moderne, come l'Intel Core N100 o N200, capaci di offrire prestazioni maggiori.

La dotazione porte comprende invece due USB-A, una USB-C, una HDMI, un lettore di schede SD e, stranamente, due jack audio da 3.5mm, uno per lato. Non sappiamo lo standard delle porte USB, ma difficilmente saranno USB4.

Nessuna informazione nemmeno per la batteria, che ci si aspetta essere uno dei punti forti del laptop, visto il nome che porta. Resta da vedere se Energizer riuscirà effettivamente a proporre laptop funzionali e affidabili a prezzi così competitivi: la disponibilità è prevista per il primo trimestre 2025, quindi non manca molti prima di poterli toccare con mano.