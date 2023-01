AMD sta correntemente occupandosi dei problemi che affliggono la camera di vapore del dissipatore montato sulle sue nuove RX 7900 XTX, ma come se non bastasse, pare ci siano ora nuove rogne che riguardano alcuni modelli Radeon RX 6000 della precedente generazione. Stando a quanto riportato dal negozio tedesco KrisFix Germany, che riceve in genere un gran numero di schede video da riparare, diversi modelli di GPU tra Radeon RX 6800 e RX 6900 arrivano completamente danneggiate e irreparabili.

Nello specifico, il proprietario riferisce che su 61 schede ricevute nell’ultima spedizione, ben 48 di queste erano irrecuperabili e presentavano tutte gli stessi danni, vale a dire un cortocircuito alle piste che vanno verso il contatti del chip grafico e delle memorie. I modelli difettosi sono stati ricevuti nell’arco di un mese. Come è possibile vedere dalle foto pubblicate dal negoziante, le GPU hanno avuto anche altri danni gravi come la rottura totale del chip grafico, il quale mostra la copertura del die completamente spaccata con tanto di silicio in vista.

Fonte: KrisFix

Nel domandare riguardo l’utilizzo che i clienti facessero con le loro GPU nel momento della rottura, in qualità di officina, KrisFix riferisce che le risposte andavano dalla visualizzazione di video su YouTube, al gioco o al semplice non fare nulla. Un fatto che ha accomunato tutte queste schede è l’utilizzo dell’ultima versione del driver Adrenalin WHQL rilasciata a dicembre del 2022, ovvero la 22.11.2.

Nel video pubblicato dal canale YouTube del negozio, non viene tuttavia specificato se i modelli interessati riguardano GPU di riferimento realizzate da AMD oppure da aziende di terze parti. Se tuttavia l’origine del problema dovesse effettivamente riguardare i driver, la situazione dovrebbe senz’altro essere attenzionata da AMD. Il consiglio per i possessori delle schede Radeon menzionate è quello di non installare l’ultima versione del driver o di tornare alla penultima, almeno fin quando non ci saranno aggiornamenti in merito. Come reso noto dall’insider Buildzoid, alcuni utenti hanno anche lamentato un coil whine molto accentuato che prima non era presente.